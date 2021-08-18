Зеленський ввів у дію рішення РНБО про реформування медичної системи в Україні
Відповідний указ оприлюднений на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
У рішенні РНБО зазначають, що Кабінет Міністрів України повинен до 1 грудня поточного року розробити і затвердити Стратегічний план розвитку системи охорони здоров'я на період до 2030 року, визначивши терміни, відповідальних за виконання і чіткі механізми для забезпечення рівного доступу громадян України до своєчасної, безпечної та якісної екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої), паліативної медичної допомоги, а також реабілітації у сфері охорони здоров'я.
Уточнюється, що, серед іншого, Стратегічний план повинен передбачати введення, починаючи з 1 січня 2022 року, індикаторів якості надання первинної медичної допомоги, введення ключових показників ефективності для керівників закладів охорони здоров'я державної та комунальної форм власності, а також створення умов для можливості застосування міжрегіональних клінічних маршрутів пацієнта при наданні екстреної медичної допомоги.