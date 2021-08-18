Підозрювана в убивстві журналіста Павла Шеремета дитячий кардіохірург Юлія Кузьменко заявила про переслідування.

Про це вона повідомила у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Ситуація неприємна - нас дійсно переслідують. Після випадків переслідування і спроб проникнути в приміщення проживання Яни (Дугарь. - ред.), я намагаюся уважно стежити в тому числі й за автомобілями, які їздять поруч зі мною", - написала вона.

Кузьменко заявила, що в неї немає суїцидальних настроїв, машина в ідеальному стані, а кермує вона вкрай акуратно. Також, за словами кардіохірурга, в неї немає проблем зі здоров'ям.

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"У разі якщо раптом я починаю брати вину за вбивство Шеремета на себе - це брехня, прошу відразу розцінювати як гучний крик про негайну допомогу", - додала Кузьменко.

Нагадаємо, раніше одна підсудна у справі про вбивство Шеремета Яна Дугарь заявила про стеження.