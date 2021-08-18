Головні новини 18 серпня: репетиція параду, скандал зі сценою в Маріїнському парку

У Києві та Одесі репетирують паради, заступник голови КМДА заявив, що сцену для концерту на День Незалежності поставили на кістках, українці хочуть виборів на Донбасі тільки після контролю над кордоном, - головні новини України 18 серпня.

Репетиція параду

Перша репетиція параду військ до Дня Незалежності пройшла на Хрещатику. По головній вулиці столиці пройшли представники підрозділів ЗСУ та Міноборони, проїхала військова техніка, над містом пролетіли літаки і вертольоти. Через репетиції в Києві утворилися затори, а частину вулиць перекрили - один нервовий водій намагався прорватися через патруль, розмахуючи пістолетом, його роззброїли. Також репетиції в Києві заплановані на 20 і 22 серпня.

А в Одесі пройшла репетиція військово-морського параду.

Скандал зі сценою в Маріїнському парку

Заступник голови КМДА Володимир Прокопів заявив, що організатори концерту італійського оперного співака Андреа Бочеллі поставили сцену "прямо на братському похованні учасників української революції 1917-1921 років". Організатори пояснили, що могил там немає, а є пам'ятний знак про те, що в парку поховані учасники повстання більшовиків проти Української Центральної Ради. Але де саме розташоване поховання невідомо - розкопок у парку ніколи не проводили. До скандалу підключився Мінкульт: там заявили, що саме КМДА раніше видала дозвіл на встановлення сцени, і київські чиновники таким чином просто хочуть зірвати святкування Дня Незалежності.

Українці в Афганістані

Україна продовжує евакуацію своїх громадян з Афганістану - один призначений для цього літак перебуває в аеропорту Кабула, інший - в аеропорту Омана, і чекає безпечного повітряного коридору. Міністр закордонних справ Кулеба поговорив по телефону з одним із 12 заблокованих на військовій базі під Кабулом українців і пообіцяв йому, що ми своїх не кидаємо.

В Афганістані тим часом нові порядки: таліби вбили жінку, яка не змогла їх нагодувати, бо не було чим, і обстріляли протестувальників, які підняли національний прапор. Що стосується евакуації, то вони попереджувальними пострілами відганяють охочих покинути країну від аеропорту Кабула. В аеропорт вирушили морпіхи США, щоб гарантувати безпеку людям, які відлітають.

Опитування про вибори на Донбасі

Згідно з опитуванням Центру Разумкова, 60% українців вважають, що на окупованій частині Донецької та Луганської областей потрібно спочатку забезпечити виведення російських військ, роззброїти бойовиків і встановити контроль над кордоном - і тільки після цього там можна проводити вибори.

Закон про Великий герб розглянуть 24 серпня

Спеціально для цього спікер Верховної Ради Разумков скликає на вимогу президента Зеленського позачергову сесію парламенту.

Спалах коронавірусу в дитячому таборі

У центрі "Молода гвардія" під Одесою на коронавірус штаму "Дельта" захворіли щонайменше 33 дитини. Перебування в таборі для них триватиме: хворі діти, а також персонал, який контактував із ними, просидять там ще 2 тижні на карантині.