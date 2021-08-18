Таліби стратили 4 командирів афганської армії на стадіоні в Кандагарі, - журналіст. ВІДЕО
Про це повідомив у Твіттері кореспондент агентства TOLO News Муслім Шізрад, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, страта була проведена на місцевому стадіоні. Серед страчених - командир по імені Хашим Регвал, близький до колишнього голови поліції Кандагара генерала Абдули Разака, вбитого в 2018 році.
Шізрад опублікував відеозапис, на якому видно велике скупчення людей. Голос за кадром стверджує, що жителів зібрали на публічну страту.
Taliban execute four famous commanders in the Kandahar’s stadium, including a close one to General Razaq named Hashim Regwal. pic.twitter.com/RF5OiMrilb— Muslim Shirzad (@MuslimShirzad) August 18, 2021
Користувачі соціальних мереж повідомляють, що всі четверо страчених - офіцери Національної армії Афганістану (ANA). На час страти стадіон закривали, зараз доступ до нього знову відкритий. За непідтвердженими даними, страта відбулася два дні тому. Місцеві жителі повідомляють, що зараз у Кандагарі спокійно, таліби лише приходять додому до держслужбовців і людей, у яких може бути зброя.