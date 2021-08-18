Новини • Захоплення влади в Афганістані

Таліби стратили 4 командирів афганської армії на стадіоні в Кандагарі, - журналіст. ВІДЕО

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Таліби стратили 4 командирів афганської армії на стадіоні в Кандагарі, - журналіст. ВІДЕО
У Кандагарі на півдні Афганістану бойовики "Талібану" публічно стратили чотирьох військових командирів, які виступали на боці колишньої влади країни.

Про це повідомив у Твіттері кореспондент агентства TOLO News Муслім Шізрад, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, страта була проведена на місцевому стадіоні. Серед страчених - командир по імені Хашим Регвал, близький до колишнього голови поліції Кандагара генерала Абдули Разака, вбитого в 2018 році.

Шізрад опублікував відеозапис, на якому видно велике скупчення людей. Голос за кадром стверджує, що жителів зібрали на публічну страту.

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Користувачі соціальних мереж повідомляють, що всі четверо страчених - офіцери Національної армії Афганістану (ANA). На час страти стадіон закривали, зараз доступ до нього знову відкритий. За непідтвердженими даними, страта відбулася два дні тому. Місцеві жителі повідомляють, що зараз у Кандагарі спокійно, таліби лише приходять додому до держслужбовців і людей, у яких може бути зброя.

Топ коментарі

  • CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
    "22 афганских спецназовца, подготовленных по стандартам НАТО, сдались без боя талибам - их расстреляли на месте" / "У талибов тонны оружия США и вертолеты Black Hawk"

    Вот что значит сдаться врагу и "перестать стрелять".
  • CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
    ты предлагаешь чтобы американцы и дальше гибли и платили за безопасность роCCии и Китая? Афганцы сделали свой выбор и "перестали стрелять", как в 1920 украинцы УНР а потом был Геноцид 1933.
  • Игорь Монахов c4e9a61d
    кацапы ведут с Нами войну уже 500 лет и ни за ресурсы и тому подобное .. они парнокопытные воюют с нами ТОЛЬКО за одно - за Наследие Киевской Руси !!! потому что они никто и звать их никак!!!
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