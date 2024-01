Таліби стратили 4 командирів афганської армії на стадіоні в Кандагарі, - журналіст. ВІДЕО

Про це повідомив у Твіттері кореспондент агентства TOLO News Муслім Шізрад, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, страта була проведена на місцевому стадіоні. Серед страчених - командир по імені Хашим Регвал, близький до колишнього голови поліції Кандагара генерала Абдули Разака, вбитого в 2018 році.

Шізрад опублікував відеозапис, на якому видно велике скупчення людей. Голос за кадром стверджує, що жителів зібрали на публічну страту.

Taliban execute four famous commanders in the Kandahar’s stadium, including a close one to General Razaq named Hashim Regwal. pic.twitter.com/RF5OiMrilb