Зеленський нагородив орденами і медалями 22 військовослужбовців, із них 7 посмертно
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Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження 22 військовослужбовців, із них 7 посмертно.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт президента.
За особисту мужність і самовіддані дії, проявлені при захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України нагороджені:
- орденом Богдана Хмельницького III ступеня
Бродовський Богдан Віталійович (посмертно) - майор
Письменний Юрій Васильович (посмертно) - капітан медичної служби
- орденом "За мужність" III ступеня
Андрієнко Олег Віталійович (посмертно) - старший солдат
Головін Альберт Юрійович - старший прапорщик
Дятлов Сергій Володимирович (посмертно) - доброволець
Мінкін В'ячеслав Юрійович (посмертно) - старший солдат
Шартава Давид (посмертно) - старший солдат
- медаллю "За військову службу Україні"
Алмазов Олександр Олександрович - молодший лейтенант
- медаллю "Захиснику Вітчизни" - 14 військовослужбовців, у т.ч. 1 посмертно