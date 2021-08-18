Меркель під час візиту в Україну нагородять орденом Свободи
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Під час візиту в Україну канцлер Німеччини Ангела Меркель буде нагороджена орденом.
Про це йдеться в повідомленні уряду Німеччини, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
У ході зустрічі, яка відбудеться 22 серпня, Зеленський і Меркель обговорять питання двосторонньої, в тому числі економічної політики, хід реформ в Україні та виконання Мінських угод.
Після президент Володимир Зеленський вручить німецькому канцлеру "Орден Свободи". Це найвищий орден в Україні, яким можуть бути нагороджені іноземні громадяни.
За підсумками зустрічі лідерів Німеччини та України планується спільна пресконференція.
Також Меркель проведе зустріч із прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і покладе квіти до меморіалу Вічної Слави на могилі Невідомого солдата в Києві.