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Меркель під час візиту в Україну нагородять орденом Свободи

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Меркель під час візиту в Україну нагородять орденом Свободи
Під час візиту в Україну канцлер Німеччини Ангела Меркель буде нагороджена орденом.

Про це йдеться в повідомленні уряду Німеччини, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

У ході зустрічі, яка відбудеться 22 серпня, Зеленський і Меркель обговорять питання двосторонньої, в тому числі економічної політики, хід реформ в Україні та виконання Мінських угод.

Після президент Володимир Зеленський вручить німецькому канцлеру "Орден Свободи". Це найвищий орден в Україні, яким можуть бути нагороджені іноземні громадяни.

За підсумками зустрічі лідерів Німеччини та України планується спільна пресконференція.

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Також Меркель проведе зустріч із прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і покладе квіти до меморіалу Вічної Слави на могилі Невідомого солдата в Києві.

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Топ коментарі

  • Роман Петров 34ac3a86
    Совсем с ума сошли там? путлера ещё наградите! дбл блдь...
  • Oksana Kostyuk
    Це за «Северный поток»?
  • 18c49ed2
    Тупее нет.. Все остальное последствия.

    Меркель під час візиту в Україну нагородять орденом Свободи - Цензор.НЕТ 8418
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