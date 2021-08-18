Меркель під час візиту в Україну нагородять орденом Свободи

Під час візиту в Україну канцлер Німеччини Ангела Меркель буде нагороджена орденом.

Про це йдеться в повідомленні уряду Німеччини, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

У ході зустрічі, яка відбудеться 22 серпня, Зеленський і Меркель обговорять питання двосторонньої, в тому числі економічної політики, хід реформ в Україні та виконання Мінських угод.

Після президент Володимир Зеленський вручить німецькому канцлеру "Орден Свободи". Це найвищий орден в Україні, яким можуть бути нагороджені іноземні громадяни.

За підсумками зустрічі лідерів Німеччини та України планується спільна пресконференція.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Не думаю, що Зеленський і Меркель розставлять всі крапки над "і"", - прессекретар президента Никифоров про візит канцлера

Також Меркель проведе зустріч із прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і покладе квіти до меморіалу Вічної Слави на могилі Невідомого солдата в Києві.