Демократії не буде, - таліби пообіцяли правити Афганістаном за законами шаріату

Рух "Талібан" не робитиме з Афганістану демократичну державу. Основу управління країною становитимуть закони шаріату.

Про це заявив представник Талібану Вахедулла Хашимі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Демократичної системи взагалі не буде, оскільки вона не має жодної бази у нашій країні. Ми не будемо обговорювати, який тип політичної системи ми маємо застосовувати в Афганістані, тому що це зрозуміло. Це закон шаріату і це все", - сказав він.

Хашимі також додав, що є ймовірність того, що в Афганістані буде президент, яким стане верховний лідер руху Талібан Хайбатулла Ахундзада.

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