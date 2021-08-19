Новини • Захоплення влади в Афганістані

Демократії не буде, - таліби пообіцяли правити Афганістаном за законами шаріату

17 398123
Демократії не буде, - таліби пообіцяли правити Афганістаном за законами шаріату
Рух "Талібан" не робитиме з Афганістану демократичну державу. Основу управління країною становитимуть закони шаріату.

Про це заявив представник Талібану Вахедулла Хашимі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Демократичної системи взагалі не буде, оскільки вона не має жодної бази у нашій країні. Ми не будемо обговорювати, який тип політичної системи ми маємо застосовувати в Афганістані, тому що це зрозуміло. Це закон шаріату і це все", - сказав він.

Хашимі також додав, що є ймовірність того, що в Афганістані буде президент, яким стане верховний лідер руху Талібан Хайбатулла Ахундзада.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Таліби стратили 4 командирів афганської армії на стадіоні в Кандагарі, - журналіст. ВІДЕО

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Hulio
    В Астраханской области разбился МиГ-29, летчик погиб, сообщил источник

    https://twitter.com/riabreakingnews/status/1428095649048895493/photo/1

    Демократии не будет, - талибы пообещали править Афганистаном по законам шариата - Цензор.НЕТ 5831
  • Дід Трохим
    США заморозило валютные счета Афганистана на сумму $9.452 млрд.
  • PREDATOR PREDATOR
    Трахати ослів,це також шаріат?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини