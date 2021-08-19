Музиканти оркестру ВПС США зіграють на урочистостях на честь Дня Незалежності. ВIДЕО

Музиканти вже прибули до Києва для участі в урочистостях.

Про це повідомило посольство США в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"Вітаємо учасників оркестру ВВС США у Європі (USAFE), які щойно прибули до Києва, щоб відзначити 30-ту річницю Незалежності України!" - йдеться в повідомленні.

У посольстві заявили, що підтримка США України в її прагненні відстояти свій суверенітет і зберегти незалежність нині сильніша, ніж будь-коли.

"Я радий взяти участь у святкуванні 30-ї річниці незалежності України. Оркестр військово-повітряних сил США У Європі готується до кількох значних заходів у Києві. Ми з нетерпінням чекаємо наших музичних і військових колег з усієї України, - сказав старший сержант Метью Еріксон.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Перша репетиція параду військ до Дня Незалежності пройшла на Хрещатику. ФОТОрепортаж

Вітаємо учасників оркестру ВПС США в Європі (USAFE), які щойно прибули до Києва, щоб відзначити 30-ту річницю незалежності України! 🇺🇸 підтримка 🇺🇦 в її прагненні відстояти свій суверенітет та зберегти незалежність сильніша, ніж будь-коли. #Україна_30 pic.twitter.com/NSs0RFH128 — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) August 18, 2021

"Я дуже рада знову повернутися до України. Мені пощастило працювати з нашими українськими друзями на фестивалі "Сонячні кларнети", і це було абсолютне задоволення - просто спілкуватися за допомогою музики", - додала старший сержант Меган Янковскас.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Репетиція морського параду до Дня Незалежності пройшла в Одесі. ВІДЕО