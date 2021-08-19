Новини • Силовики

Шахрая, який обміняв 28 тис. дол. на сувенірні гривні, затримано в Києві, - Нацполіція. ФОТО

10 10819
У Києві поліція затримала шахрая, який обміняв велику суму у валюті на фальшиві гроші.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Шахрая, який обміняв 28 тис. дол. на сувенірні гривні, затримано в Києві, - Нацполіція 01

Як повідомляється, зловмисник розмістив в інтернеті оголошення про обмін валюти за вигідним курсом і домовився про зустріч із потенційним клієнтом. Потерпілий вирішив обміняти понад 28 тис. доларів США на національну валюту.

У таксі чоловіки здійснили передачу грошей, після чого зловмисник поїхав. Далі потерпілий виявив, що отримав не справжні, а сувенірні гроші, які були упаковані з імітацією банківської упаковки.

Шахрая, який обміняв 28 тис. дол. на сувенірні гривні, затримано в Києві, - Нацполіція 02

По "гарячих слідах" правоохоронці зупинили таксі, в якому перебував зловмисник, і затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Затримано шахрая, який обміняв сувенірні купюри на 20 тис. дол., - Нацполіція. ФОТО

Шахрая, який обміняв 28 тис. дол. на сувенірні гривні, затримано в Києві, - Нацполіція 03

Ним виявився уродженець Донецької області, 1982 року народження. Під час поверхневого огляду працівники поліції вилучили в чоловіка гроші потерпілого.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Крім того, встановлюється причетність фігуранта до скоєння аналогічних злочинів на території столиці.

Також дивіться: Затримано валютних шахраїв, які обдурили киянина на $ 46 тис. і скоїли наїзд на поліцейського під час втечі, - прокуратура. ФОТО

Топ коментарі

  • Иван Иван 31509c93
    есть дауны, которые меняют валюту в такси?)
  • молодой рабочий
    Покупает мужик доллары за 2 грн, а продает за 1 грн 90 коп. К нему подходит человек и спрашивает:
    - Мужик, ты продаешь дешевле, чем купил. В чем смысл?
    - Не знаю в чем смысл, но оборот бешеный!
  • Странник Виртуальный d2c4d836
    Ну судя по статье видимо есть. И даже не стремает то что такая сумма. Где гарантия что вместо обмена просто в бубен не настучат и не отберут.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини