Шахрая, який обміняв 28 тис. дол. на сувенірні гривні, затримано в Києві, - Нацполіція. ФОТО

У Києві поліція затримала шахрая, який обміняв велику суму у валюті на фальшиві гроші.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Як повідомляється, зловмисник розмістив в інтернеті оголошення про обмін валюти за вигідним курсом і домовився про зустріч із потенційним клієнтом. Потерпілий вирішив обміняти понад 28 тис. доларів США на національну валюту.

У таксі чоловіки здійснили передачу грошей, після чого зловмисник поїхав. Далі потерпілий виявив, що отримав не справжні, а сувенірні гроші, які були упаковані з імітацією банківської упаковки.

По "гарячих слідах" правоохоронці зупинили таксі, в якому перебував зловмисник, і затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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Ним виявився уродженець Донецької області, 1982 року народження. Під час поверхневого огляду працівники поліції вилучили в чоловіка гроші потерпілого.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Крім того, встановлюється причетність фігуранта до скоєння аналогічних злочинів на території столиці.

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