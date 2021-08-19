РНБО доручила Кабміну запровадити мораторій на рекламу ліків для боротьби із самолікуванням в Україні

Рада національної безпеки і оборони України доручила Кабінету Міністрів запровадити мораторій на рекламу ліків і медпрепаратів.

Відповідне рішення РНБО оприлюднено на сайті глави держави в указі №369/2021, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з ним Кабмін має запровадити до 1 січня 2024 року мораторій на рекламу лікарських засобів, медичних виробів, методів профілактики, методів діагностики, методів лікування і реабілітації на телебаченні та радіо, а також у засобах масової інформації.

Також Кабміну необхідно забезпечити реальний контроль за дотриманням правил рецептурного відпуску лікарських засобів та уникнення призначення пацієнтам великої кількості різних медпрепаратів або лікувальних процедур.

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У РНБО зазначають, що застосування таких заходів має мінімізувати шкідливий вплив самолікування на здоров'я українців.