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РНБО доручила Кабміну запровадити мораторій на рекламу ліків для боротьби із самолікуванням в Україні

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РНБО доручила Кабміну запровадити мораторій на рекламу ліків для боротьби із самолікуванням в Україні
Рада національної безпеки і оборони України доручила Кабінету Міністрів запровадити мораторій на рекламу ліків і медпрепаратів.

Відповідне рішення РНБО оприлюднено на сайті глави держави в указі №369/2021, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з ним Кабмін має запровадити до 1 січня 2024 року мораторій на рекламу лікарських засобів, медичних виробів, методів профілактики, методів діагностики, методів лікування і реабілітації на телебаченні та радіо, а також у засобах масової інформації.

Також Кабміну необхідно забезпечити реальний контроль за дотриманням правил рецептурного відпуску лікарських засобів та уникнення призначення пацієнтам великої кількості різних медпрепаратів або лікувальних процедур.

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У РНБО зазначають, що застосування таких заходів має мінімізувати шкідливий вплив самолікування на здоров'я українців.

Топ коментарі

  • Игорь Монахов c4e9a61d
    На приеме у врача..

    Больной - доктор вот тут вот болит .. Доктор - хм. сейчас загуглим и узнаем что там у вас !!! -***. доктор !!! загуглить то я и сам могу !!! Врач - Больной ! не занимайтесь самолечением !!!
  • BAG68100
    В случае острой диареи не занимайтесь самолечением а запишитесь на прием к врачу.
    Вот, что его волнует, люди самолечением занимаются, что может быть хуже. Хорошо, что у нас СНБО есть, обо всех позаботились.
  • Павел Шульга
    Думаю, вопрос в том, кто из медиа заключил наибольшие контракты на рекламу фармы. Предполагаю, что вся возня - в интересах перераспределения рынка на пользу 1+1
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