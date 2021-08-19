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У дитячому центрі "Молода гвардія" в Одесі коронавірус виявлено у 60 осіб, 8 дітей госпіталізовано, - МОЗ

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У дитячому центрі "Молода гвардія" в Одесі коронавірус виявлено у 60 осіб, 8 дітей госпіталізовано, - МОЗ
Станом на 17:00 18 серпня в дитячому центрі "Молода гвардія" в Одесі зареєстровано 60 випадків інфікування коронавірусом - 50 дітей, 10 вожатих. Вісім дітей госпіталізовано до дитячої лікарні №3 Одеси, яка спеціалізується на допомозі пацієнтам із COVID-19.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Ми контролюємо ситуацію в дитячому центрі "Молода гвардія" і робимо все необхідне для таких випадків", - зазначив заступник міністра охорони здоров'я - головний санлікар Ігор Кузін.

За даними Міністерства охорони здоров'я, за останню добу зареєстровано п'ять нових випадків захворювання на COVID-19 серед дітей однієї з дружин. Перебіг хвороби у них середньої тяжкості: температура 37,0-37,5, нежить, головний біль, біль у горлі. Діти перебувають на ізоляції в медико-санітарній частині дитячого центру. Також там щодня є лікар-епідеміолог.

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За словами Кузіна, наступне завдання - вивезти здорових дітей із центру і безпечно доставити їх додому.

Топ коментарі

  • Меркава
    Течение болезни у них средней тяжести: температура 37,0-37,5, насморк, головная боль, боль в горле.Источник: https://censor.net/ru/n3283519

    Де тут середня важкість? Чи середня важкість чого - соплей?

    Закрили дітей з соплями ще й лікуватимуть невідомо чим. А решті зіпсували відпочинок, шкури продажні.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Молодая гвардия???...
  • wittmann1980
    Тут даже уже хотят столкнуть вакцинированных и нет, что бы окончательно разобщить людей, что бы ваксы давили на антиваксов. Пока не сильно тоже выходит, но процесс идёт.
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