Хаос у Кабулі був неминучим, - Байден

Ситуація в Афганістані

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", у своєму першому інтерв'ю після того, як бойовики Талібану захопили афганську столицю, що призвело до паніки і втечі іноземців та афганців, які допомагали західним військовим, Байден заявив, що "хаос" у Кабулі був "неминучим". Інтерв'ю вийшло в ефірі телеканалу ABC News.

Президент Байден нагадав, що ще навесні він заявив, що крайнім терміном виведення військових підрозділів США з Афганістану є 31 серпня. Однак він припустив, що американські солдати можуть залишитися в країні довше, якщо це знадобиться для того, щоб евакуювати звідти усіх американців.

"Якщо там будуть залишатися американські громадяни, ми залишимося, щоб усіх вивезти", - сказав Байден.

Президент США не став уточнювати, на який термін може затягнутися американська військова присутність в Афганістані.

Таліби нині не заважають американським військовим у процесі евакуації людей з аеропорту Кабула. Однак бойовики контролюють решту території столиці, і, по суті, можуть дозволяти або забороняти в'їзд на територію аеропорту, а іноземні військові дуже обмежені в пересуванні за межами контрольованого ними аеропорту.

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В інтерв'ю ABC News Байден заявив, що легкого виходу зі становища, що створилося, не було в принципі.

"Ідея про те, що існував якийсь спосіб вибратися з цього без хаосу - я не знаю, як це можливо", - сказав Байден.

Він додав, що нині таліби допомагають американським військовим, з якими вони стільки років боролися, - принаймні, допомагаючи іноземним громадянам залишити країну.

"Вони співпрацюють, дозволяють виїхати американським громадянам, американському персоналу, посольствам тощо", - сказав глава Білого дому.

Проте, "у нас є складнощі з вивезенням тих, хто допомагав нам, коли ми були там", - додав Байден, очевидно, маючи на увазі афганців, які раніше працювали разом з американцями і військовими з інших країн, і тепер побоюються відплати з боку талібів.

Президент відкинув критичні зауваження з приводу того, що евакуація з Афганістану стала справжнім провалом його адміністрації.

"Це був простий вибір", - сказав Байден.

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Пославшись на майже миттєвий колапс підтримуваного Заходом афганського уряду і афганських сил безпеки перед обличчям наступаючого Талібану, американський лідер уточнив, що він так само переконаний у необхідності продовження виведення американських військових із країни.

На пзаитання про те, що президент відчув у той момент, коли в мережі з'явилися відео з панікою афганців, які заполонили кабульський аеропорт, і з людьми, які забралися на військово-транспортний літак і впали з нього під час зльоту, Джо Байден відповів, що в цей момент він міркував так: "ми повинні взяти ситуацію під контроль, ми маємо діяти швидше. Ми маємо діяти таким чином, щоб ми могли взяти під свій контроль аеропорт. І ми це зробили".

Нагадаємо, 15 серпня бойовики радикального ісламського руху "Талібан" увійшли до столиці Афганістану. Після цього уряд країни погодився мирно передати владу талібам, щоб уникнути штурму Кабула.

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ЗМІ повідомили, що президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів до Таджикистану. Пізніше він сам підтвердив цю інформацію.

16 серпня повітряний простір над Кабулом закрили для прольоту будь-яких цивільних літаків, літати там може тільки військова авіація.

Як повідомлялося, напередодні український літак вивіз 79 осіб з Афганістану: вісім громадян України, а також громадян Нідерландів, Хорватії, Білорусі, Афганістану. Тим часом, за інформацією МЗС, принаймні 50 громадян України продовжують залишатися в Афганістані.