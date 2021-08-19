Новини • Агресія Росії проти України

Танки, "Гради", БМП і ЗРК: війська РФ розмістили на Донбасі десятки одиниць військової техніки, - звіт ОБСЄ. ТАБЛИЦЯ

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Танки, "Гради", БМП і ЗРК: війська РФ розмістили на Донбасі десятки одиниць військової техніки, - звіт ОБСЄ. ТАБЛИЦЯ
Війська РФ розмістили в Луганській і Донецькій області "Гради", ЗРК, гаубиці та інше озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті спецмісії ОБСЄ від 18 серпня.

Так, місія зафіксувала озброєння, розміщене в порушення ліній відведення в непідконтрольних уряду районах Донецької області: 6 реактивних систем залпового вогню (включно із 3 імовірно РСЗВ), 6 танків і 6 мінометів на полігоні і біля нього в зоні, де відповідно до пункту 5 Меморандуму від 19 вересня 2014 року розміщення важкого озброєння і військової техніки заборонено.

Крім того, за лініями відведення, але поза виділених місць зберігання озброєння СММ зафіксувала 27 танків, 12 гаубиць, 6 протитанкових гармат, 1 міномет і 10 зенітних ракетних комплексів на двох полігонах у непідконтрольних уряду районах Донецької і Луганської області.

Також читайте: Спецмісія ОБСЄ зафіксувала розміщення 419 одиниць озброєння і військової техніки терористів на Донбасі

Танки, Гради, БМП і ЗРК: війська РФ розмістили на Донбасі десятки одиниць військової техніки, - звіт ОБСЄ 01
Танки, Гради, БМП і ЗРК: війська РФ розмістили на Донбасі десятки одиниць військової техніки, - звіт ОБСЄ 02

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Топ коментарі

  • Глеб123
    Танки, "Гради", БМП і ЗРК: війська РФ розмістили на Донбасі десятки одиниць військової техніки - Цензор.НЕТ 9958
  • AbOriginal_UA
    Главное, чтобы об этом не сообщили главкому, а то сильно расстроится - он щас занят декорациями совка......
  • Володимир Мілославський
    Все це повинно бути знищено. Афганістан показав, що треба стрєлять. Інакше - чемодан, аеропорт, взлєт на колєсє і - жмур
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