У штаті Вашингтон зобов'язали всіх співробітників шкіл, коледжів та університетів вакцинуватися проти COVID-19
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Associated Press.
Правило про обов'язкову вакцинацію торкнулося всіх вчителів, співробітників державних і приватних шкіл, а також всіх співробітників коледжів та університетів штату.
При цьому губернатор Інслі оголосив, що обов'язкову повну вакцинацію необхідно пройти до 18 жовтня. В іншому випадку всі ці люди залишаться без роботи.
Крім того, в офісі губернатора заявили, що посилили правила боротьби з коронавірусом. Тепер всі жителі штату зобов'язані носити захисні маски. Це стосується як тих, хто пройшов вакцинацію, так і нещеплених.
Нагадаємо, що у США схвалили вакцинацію третьою дозою вакцини проти коронавірусу. Прищеплювати людей почнуть з вересня.
Також повідомлялося, що в Сан-Франциско почали вимагати докази вакцинації проти коронавірусу у ресторанах та спортзалах.