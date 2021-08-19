Новини • Боротьба з коронавірусом

У штаті Вашингтон зобов'язали всіх співробітників шкіл, коледжів та університетів вакцинуватися проти COVID-19

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У штаті Вашингтон зобов'язали всіх співробітників шкіл, коледжів та університетів вакцинуватися проти COVID-19
У штаті Вашингтон у США зобов'язали всіх співробітників шкіл, коледжів та університетів пройти обов'язкову вакцинацію проти коронавірусу. Про це оголосив губернатор штату Джей Інслі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Associated Press.

Правило про обов'язкову вакцинацію торкнулося всіх вчителів, співробітників державних і приватних шкіл, а також всіх співробітників коледжів та університетів штату.

При цьому губернатор Інслі оголосив, що обов'язкову повну вакцинацію необхідно пройти до 18 жовтня. В іншому випадку всі ці люди залишаться без роботи.

Крім того, в офісі губернатора заявили, що посилили правила боротьби з коронавірусом. Тепер всі жителі штату зобов'язані носити захисні маски. Це стосується як тих, хто пройшов вакцинацію, так і нещеплених.

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Нагадаємо, що у США схвалили вакцинацію третьою дозою вакцини проти коронавірусу. Прищеплювати людей почнуть з вересня.

Також повідомлялося, що в Сан-Франциско почали вимагати докази вакцинації проти коронавірусу у ресторанах та спортзалах.

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    У штаті Вашингтон зобов'язали всіх співробітників шкіл, коледжів та університетів вакцинуватися проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 2638
  • Підлога Маккартні
    Ты бы теплое с мягким не сравнивал бы: смертоносную натуральную оспу с обычным ОРВИ.
    Да и как ты объяснишь тогда, что мальчик с права не стал переносчиком оспы сидя с инфицированным, при чем без масочки, без антисептика и без социальной дистанции.
  • Речь Брежнева
    сколько мутаций оспы? каждые полгода вакцинировться? всего 2 прививки...первая тяжелая температура 39, вторая легкая без температуры...Аналогично корь...
    Поедешь в Африку работать тоже влепишь себе всякой фигни вредной для здоровья...поедешь в чумный район сделаешь и противочумную...
    Но нафига делать непроверенную херню срок действия которой ограничен месяцами...???
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