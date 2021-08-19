"Зараз нічого не плануємо", - прессекретарка Кравчука про участь першого президента України в заходах до Дня Незалежності

На сьогодні участь першого президента України Леоніда Кравчука в заходах, приурочених до 30-ї річниці незалежності України, не планується.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Фокусу повідомила його прессекретарка Оксана Сибірцева.

"Зараз нічого не плануємо", - сказала вона.

На запитання про самопочуття першого президента, якому в першій половині літа зробили операцію на серці і який відтоді не з'являвся на публіці, Сибірцева відповісти не змогла.

"Новин, на жаль, немає", - заявила Сибірцева.

Примітно, що це вже не перший захід, який Кравчук може не відвідати через стан здоров'я. Так, у червні він був відсутній на урочистому засіданні Верховної Ради з нагоди 25-річчя української Конституції.

Перший глава держави стабільно присутній на парадах, приурочених до річниці незалежності країни разом з іншими експрезидентами. День незалежності 2020 року не став винятком.

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Нагадаємо, що саме під головуванням Кравчука Верховна Рада Української РСР 24 серпня 1991 року ухвалила Акт проголошення незалежності України.

Варто зазначити, що 12 серпня спікер української команди переговорників у Тристоронній контактній групі з питань Донбасу Олексій Арестович в ефірі телеканалу "Україна 24" заявляв, що Кравчук, який очолює її, ймовірно, зможе повернутися до роботи в ТКГ лише через кілька місяців або зовсім до кінця року.

Главою делегації від України в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу до кінця 2021 року може залишитися міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. Про це повідомив спікер української команди переговорників у ТКГ Олексій Арестович в ефірі телеканалу "Україна 24".