В Україні за добу від COVID-19 померли 32 людини, зафіксовано 1560 нових випадків зараження, 898 осіб одужали
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"За добу 18 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 1560 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 90, медпрацівників – 35).
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 665 осіб;
летальних випадків – 32;
одужало – 898 осіб.
За добу протестовано:
методом ПЛР – 23 612 осіб,
методом ІФА – 7968 осіб,
експрес-тестами – 19 013 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 270 226 осіб;
одужало – 2 199 118 осіб;
летальних випадків – 53 368;
проведено ПЛР-тестувань – 11 749 847.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (245), Харківській (130), Одеській (105), Тернопільській (87) та Чернівецькій (82) областях", - розповіли в МОЗ.