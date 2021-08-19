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В Україні за добу від COVID-19 померли 32 людини, зафіксовано 1560 нових випадків зараження, 898 осіб одужали

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В Україні за добу від COVID-19 померли 32 людини, зафіксовано 1560 нових випадків зараження, 898 осіб одужали
В Україні зафіксовано 1560 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 19 серпня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 18 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 1560 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 90, медпрацівників – 35).

Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 32 людини, зафіксовано 1560 нових випадків зараження, 898 осіб одужали 01 госпіталізовано – 665 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 32 людини, зафіксовано 1560 нових випадків зараження, 898 осіб одужали 01 летальних випадків – 32;

В Україні за добу від COVID-19 померли 32 людини, зафіксовано 1560 нових випадків зараження, 898 осіб одужали 01 одужало – 898 осіб.

За добу протестовано:

В Україні за добу від COVID-19 померли 32 людини, зафіксовано 1560 нових випадків зараження, 898 осіб одужали 01 методом ПЛР – 23 612 осіб,

В Україні за добу від COVID-19 померли 32 людини, зафіксовано 1560 нових випадків зараження, 898 осіб одужали 01 методом ІФА – 7968 осіб,

В Україні за добу від COVID-19 померли 32 людини, зафіксовано 1560 нових випадків зараження, 898 осіб одужали 01 експрес-тестами – 19 013 осіб.

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За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 32 людини, зафіксовано 1560 нових випадків зараження, 898 осіб одужали 01 захворіло – 2 270 226 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 32 людини, зафіксовано 1560 нових випадків зараження, 898 осіб одужали 01 одужало – 2 199 118 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 32 людини, зафіксовано 1560 нових випадків зараження, 898 осіб одужали 01 летальних випадків – 53 368;

В Україні за добу від COVID-19 померли 32 людини, зафіксовано 1560 нових випадків зараження, 898 осіб одужали 01 проведено ПЛР-тестувань – 11 749 847.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (245), Харківській (130), Одеській (105), Тернопільській (87) та Чернівецькій (82) областях", - розповіли в МОЗ.

В Україні за добу від COVID-19 померли 32 людини, зафіксовано 1560 нових випадків зараження, 898 осіб одужали 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 32 людини, зафіксовано 1560 нових випадків зараження, 898 осіб одужали 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 32 людини, зафіксовано 1560 нових випадків зараження, 898 осіб одужали 13
В Україні за добу від COVID-19 померли 32 людини, зафіксовано 1560 нових випадків зараження, 898 осіб одужали 14

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Топ коментарі

  • Иван Кравченко 507ed38e
    Статистика по заражениям -угрожающе нарастающая.Жаль молодых .Дельта бьет и по ним!
  • Підлога Маккартні
    Ну и сколько молодых умерло?
  • Павло Вільний 68791e8d
    Маски ніяк не впливають на поширення вірусних інфекцій. Це просто символ, що Ви прийняли умови гри під назвою ПЛАНдемія.
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