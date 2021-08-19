Український воїн загинув сьогодні внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. Війська РФ били зі 120-мм мінометів та СПГ, - штаб ООС

Минулої доби, 18 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 3 обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації. 19 серпня найманці РФ відкривали вогонь тричі, загинув воїн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, поблизу Широкиного противник відкривав вогонь із мінометів 82-мм калібру.

Біля Водяного, що на Приазов’ї, російські найманці обстрілювали позиції українських захисників з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

Неподалік Опитного ворог вів вогонь із мінометів 120-мм калібру.

"Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку 19 серпня зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

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У напрямку Новоолександрівки російські найманці вели вогонь зі стрілецької зброї.

Біля Кримського противник обстріляв позиції ЗСУ з мінометів 120-мм калібру.

Неподалік Нью-Йорку ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

"В результаті ворожого обстрілу один військовий дістав вогнепальне поранення, несумісне з життям. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого", - йдеться в повідомленні.

У штабі наголосили, що на обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

"Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в пресцентрі ОС.