Український воїн загинув сьогодні внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. Війська РФ били зі 120-мм мінометів та СПГ, - штаб ООС
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
Так, поблизу Широкиного противник відкривав вогонь із мінометів 82-мм калібру.
Біля Водяного, що на Приазов’ї, російські найманці обстрілювали позиції українських захисників з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.
Неподалік Опитного ворог вів вогонь із мінометів 120-мм калібру.
"Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку 19 серпня зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.
У напрямку Новоолександрівки російські найманці вели вогонь зі стрілецької зброї.
Біля Кримського противник обстріляв позиції ЗСУ з мінометів 120-мм калібру.
Неподалік Нью-Йорку ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
"В результаті ворожого обстрілу один військовий дістав вогнепальне поранення, несумісне з життям. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого", - йдеться в повідомленні.
У штабі наголосили, що на обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
"Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.
Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в пресцентрі ОС.