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Зараз додаткові дози COVID-вакцини не потрібні, - ВООЗ

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Зараз додаткові дози COVID-вакцини не потрібні, - ВООЗ
Всесвітня організація охорони здоров'я не бачить необхідності в бустерних вакцинах проти COVID-19, тобто у введенні допоміжних доз вакцини проти коронавірусу для посилення дії двох основних доз.

Про це заявили головна наукова співробітниця ВООЗ Сумья Свамінатан, яку запитали про необхідність бустерних доз для підвищення захисту від хвороби на пресконференції, і старший радник ВООЗ Брюс Ейлвард, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Ми абсолютно впевнені, що сьогоднішні дані не вказують на те, що бустери необхідні", - заявила Свамінатан.

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Свамінатан додала, що необхідні подальші дослідження.

Брюс Ейлвард, маючи на увазі ревакцинацію, яка застосовується в країнах з високим рівнем доходів, сказав репортерам: "Вакцин достатньо у всьому світі, але вони не потрапляють у потрібні місця в потрібному порядку". За його словами, найбільш вразливих у всьому світі слід повністю вакцинувати до введення бустерів повністю вакцинованим.

ВООЗ зробила цю заяву незадовго до того, як уряд США оголосив про плани робити бустерні щеплення широко доступними для всіх американців, починаючи з 20 вересня.

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Сейчас дополнительные дозы COVID-вакцины не нужны, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 368

    Сейчас дополнительные дозы COVID-вакцины не нужны, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 5236
  • Valeriy Pakhomov
    Всё бездоказательно и волюнтаристски. Кто определи? Почему? На каком основании? Молчок. Надо и всё. А мы как бараны должны выполнять все хотелки ВОЗа.
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