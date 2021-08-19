Ми все ще перебуваємо в стані "пандемії нещеплених", - Байден закликав активно вакцинуватися проти коронавірусу
Про це він сказав у зверненні до нації, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Я щойно провів тривалу нараду з моєю командою стосовно COVID. Останні дані підтверджують, що ми все ще перебуваємо в стані "пандемії нещеплених" - сказав Байден.
Він додав: "Як і раніше, 85 мільйонів американців, які мають право на вакцинацію, залишаються не вакцинованими і піддаються реальному ризику".
За словами американського президента, "в усій країні практично всі випадки госпіталізації і смерті від COVID-19, як і раніше, припадають на тих, хто не вакцинувався".
Водночас він повідомив: "Є і гарні новини: все більше людей отримують щеплення. Загалом, кількість щотижневих нових щеплень зросла більш ніж на 80% порівняно з тим, що було місяць тому".
Байден повідомив, що вводить нову вимогу про обов'язкову вакцинацію співробітників будинків для літніх людей.
"Сьогодні я оголошую про новий крок. Якщо ви працюєте в будинку для літніх людей і обслуговуєте людей за програмою Medicare, вам також буде потрібно зробити щеплення", - сказав він.
За його словами, за час пандемії в будинках для людей похилого віку померли понад 130 тис. мешканців, а показники вакцинації серед персоналу будинків престарілих значно відстають від показників загалом у країні.