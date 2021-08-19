Епідзонування України: у 10 областях перевищено коефіцієнт виявлення нових випадків COVID-19, у двох - COVID-госпіталізацію, - МОЗ

Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію про епідемічні показники в регіонах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Так, станом на 19 серпня, в Рівненській і Чернівецькій областях зафіксовано "червоний" рівень за показником динаміки госпіталізацій. Цей показник у Рівненській області становить 81,8% (норма не більш як 50%), у Чернівецькій - 75,7%.

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Крім того, в Донецькій, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Одеській, Сумській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській та Чернівецькій областях зафіксовано перевищення норми виявлення нових випадків інфікування. Цей показник у Донецькій області становить 4,4% (норма для "зеленої" зони не більш як 4%), Запорізькій - 4%, Івано-Франківській - 4,9%, Київській - 4,4%, Одеській - 4,2% , Сумській - 5%, Тернопільській - 5,2%, Хмельницькій - 4,3%, Черкаській - 4,9%, Чернівецькій - 4,6%.

Зазначимо, що всі регіони України перебувають у "зеленій" зоні карантину.