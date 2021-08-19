МВФ призупиняє фіндопомогу Афганістану
Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
"Нині в міжнародному співтоваристві відсутня ясність щодо визнання уряду в Афганістані, внаслідок чого країна не може отримати доступ до СПЗ або інших ресурсів МВФ", - сказав представник МВФ у заяві, надісланій електронною поштою.
Заяву МВФ було зроблено на тлі тиску з боку Казначейства США, яке володіє контрольною часткою у Фонді, щоб гарантувати, що частка Афганістану в розподілі резервів спеціальних прав запозичення, запланованих на понеділок, не потрапить до рук Талібану.
МВФ має у понеділок завершити розподіл СПЗ на 650 мільярдів доларів - обмінної одиниці фонду, заснованої на доларах, євро, ієнах, фунтах стерлінгів і юанях - своїм 190 країнам-членам пропорційно до їхніх часток участі у Фонді.
Збільшення резервів направлено на зміцнення балансів бідніших країн, які серйозно постраждали від пандемії коронавірусу.