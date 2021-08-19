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МВФ призупиняє фіндопомогу Афганістану

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МВФ призупиняє фіндопомогу Афганістану
Міжнародний валютний фонд призупинив доступ Афганістану до ресурсів МВФ, включно із майже 440 мільйонами доларів нових валютних резервів, через відсутність ясності щодо уряду країни після того, як таліби захопили контроль над Кабулом.

Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

"Нині в міжнародному співтоваристві відсутня ясність щодо визнання уряду в Афганістані, внаслідок чого країна не може отримати доступ до СПЗ або інших ресурсів МВФ", - сказав представник МВФ у заяві, надісланій електронною поштою.

Заяву МВФ було зроблено на тлі тиску з боку Казначейства США, яке володіє контрольною часткою у Фонді, щоб гарантувати, що частка Афганістану в розподілі резервів спеціальних прав запозичення, запланованих на понеділок, не потрапить до рук Талібану.

МВФ має у понеділок завершити розподіл СПЗ на 650 мільярдів доларів - обмінної одиниці фонду, заснованої на доларах, євро, ієнах, фунтах стерлінгів і юанях - своїм 190 країнам-членам пропорційно до їхніх часток участі у Фонді.

Збільшення резервів направлено на зміцнення балансів бідніших країн, які серйозно постраждали від пандемії коронавірусу.

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Топ коментарі

  • fg cbn
    Насчёт ситуации в Афганистане. Очевидно, что путинские бандиты облизываются на то, чтобы договориться о сотрудничестве со своими братьями по разуму из "Талибана". Очевидно, что ранее путинские гопники тайно спонсировали "Талибан", просто из желания нагадить США и всему цивилизованному миру. Поэтому никак нельзя говорить, что "США и западная коалиция не смогли бороться против кучки партизан-моджахедов". Нет, они боролись против мирового терроризма, а именно: афганских моджахедов и нынешних кремлёвских бандитов, которые имеют сейчас возможность вкладывать в спонсирование различных террористов и экстремистов по миру сотни миллионов и даже миллиарды нефтегазовых долларов, благо, что бюджет страны России путинской ОПГ уже давно используется как собственный общак. Всё это ради желания нагадить цивилизованному миру, которому российские правители испытывают многовековую, концептуальную зависть. И вот сейчас на них обрушились баснословные деньги благодаря удачной внешнеэкономической конъюнктуры. Конечно, в силу своей многовековой хамоватой сущности они не могут не воспользоваться этим подарком судьбы, чтобы в очередной раз попытаться показать по-петушачьи истерично Кузькину мать цивилизованному миру. Поэтому я утверждаю, что нынешние кремлёвские правители - это гибридный "Талибан", оккупировавший своим зловонием северную часть Евразии. И человечеству к ним надо относиться так же нетерпимо как к южному "Талибану"
  • Сергей Яковлев e7f4e3fd
    А чем они их отдавать думали?или это подарок такой
  • Підлога Маккартні
    Предлагаю перенаправить этот денежный поток в Украину!!! Нам нужнее!!!
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