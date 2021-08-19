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Туркменістан надає свій повітряний простір для евакуації громадян з Афганістану, - МЗС країни

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Туркменістан надає свій повітряний простір для евакуації громадян з Афганістану, - МЗС країни
Туркменістан дозволив використовувати свій повітряний простір закордонним літакам для евакуації громадян з Афганістану.

Про це повідомила в четвер пресслужба МЗС Туркменістану, інформує Цензор.НЕТ.

"Як відомо, нині низка країн розпочали евакуацію своїх громадян, які перебувають в Афганістані. У зв'язку з цим, Туркменістан, виконуючи міжнародні зобов'язання, зокрема ті, що випливають з норм міжнародного гуманітарного права, надає свій повітряний простір для перевезення вищезазначеної категорії осіб повітряними суднами іноземних держав", - йдеться в повідомленні пресслужби МЗС Туркменістану.

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Топ коментарі

  • Alex K 8d0b77c0
    дуже змістовний коментар)
  • Valeriy Koniukhovskiy
    Талібан прийде, порядок наведе....
  • Дилетант Дилетантов
    все равно возьмутся
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