Ситуація в аеропорту Кабула напружена, але стабільна, - Пентагон
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Ситуація в аеропорту Кабула "напружена, але стабільна". США готові реагувати на потенційні загрози.
Про це на брифінгу заявив начальник штабу Збройних сил США генерал Марк Міллі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, існують загрози, за якими пильно стежать. Він додав, що в будь-який момент появи загрози, США моментально і без будь-яких коливань вживатимуть військових заходів.
"Навколо аеропорту ще є небезпечна ситуація. Однак Штати працюють над тим, щоб люди могли безпечно потрапити в аеропорт", - сказав він.
Як повідомлялося, 18 серпня таліби попереджувальними пострілами відганяли людей від аеропорту Кабула.