Українську владу з радістю прийматимуть у Криму навіть ті, хто з "октябрятским значком" у душі, - Зеленський

Українську владу з радістю прийматимуть у Криму, бо з Україною в Крим повернеться життя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю кримським журналістам перед запуском Кримської платформи, яке публікує НВ.

Відповідаючи на запитання "Як відвоювати мізки людей?" , Президент сказав, що в Криму "це питання території".

"Що стосується саме Криму, то я вважаю, що це саме питання території. Так, інформаційно з кримчанами давно працювала Російська Федерація: і паспортизація, і телевізор; і люди, які приїжджали. Я пам’ятаю ще з "Кварталу" - із зірок ми були єдині українські. Однак місцеві жителі все одно не вважали себе росіянами, казали, що вони - кримчани. Тоді як російські зірки завжди казали: "Дуже приємно у вас бути в Криму"", - сказав Зеленський.

Тому, за словами глави держави, ситуація з ментальним поверненням така: "Мені здається, що вони зрозуміли, що сталося, побачили, що буде в Криму без України. Загалом люди хочуть бачити щось хороше в майбутньому. Тому жодних ментальних змін, я впевнений, не треба буде проводити".

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ мілітаризує Крим. Він має вигляд авіаносця, а не перлини української землі біля моря. Потрібно щодня бити у дзвони, - Зеленський

"Українську владу з радістю прийматимуть у Криму. З радістю, повірте мені. Навіть ті, хто в душі з "октябрятским значком", хто його десь сховав, - і вони все одно будуть радіти. Тому що з Україною до Криму повернеться життя", - додав Зеленський.