Для звільнення кримських політв'язнів потрібні прямі переговори з Путіним, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю українським журналістам із Криму розповів про роботу над звільненням понад сотні українських політв'язнів, які були затримані в окупованому Криму і серед яких найбільше кримських татар.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

За його словами, завдяки роботі українського омбудсмена сформовано списки для взаємного звільнення утримуваних осіб, однак для просування в цьому питанні необхідні переговори безпосередньо з президентом РФ Володимиром Путіним.

Зеленський зазначив, що Росія пов'язує питання політв'язнів із Криму з окупацією півострова, якої вона не визнає.

"Для них вони не політв’язні… Ми можемо говорити про обмін, і ми говоримо, і ми готували списки. Але вони відокремлюють списки тих, хто перебуває в ОРДЛО, і списки наших хлопців і дівчат, які перебувають у Криму або на території Росії", – сказав він.

"На сьогодні, крім прямих перемовин з Президентом Росії щодо кримських в’язнів, я іншого виходу не бачу", – наголосив глава держави і додав, що під час всіх своїх зустрічей зі світовими лідерами завжди порушує питання ув’язнених кримчан.

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"Президент РФ сьогодні може спокійно повернути нам наших полонених, навіть якщо він не вважає, що вони політв’язні. Ми готові й до обмінів, і до будь-яких кроків, щоб повернути наших кримчан", – резюмував Зеленський.