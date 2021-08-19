Це ганьба на весь світ, коли Зеленський хизується кораблями, виробники яких сидять за ґратами, - нардепка "ЄС" Іонова

Влада навмисно затягує розгляд апеляції на запобіжний захід у так званій справі "Кузні на Рибальському". У результаті люди, які побудували військові кораблі для ВМС ЗСУ, зустрічатимуть річницю Незалежності в СІЗО, а влада хизуватиметься плодами їхньої роботи на параді.

Про це під стінами Печерського суду сказала народна депутатка фракції "Європейська Солідарність" Марія Іонова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"На жаль, Зеленський і його 100-відсоткова прокуратура не може навіть організувати судовий процес. Суддя так само звернула увагу прокурорів, що треба належно цей процес організувати. Мало того, що вони не змогли доставити людину в судове засідання, вони навіть не змогли встановити відео-зв’язок. Це знущання, насправді, з людини, з людської гідності", – обурилась Іонова.

Також читайте: Рівень абсурду в справах проти Павловського і Шандри зашкалює, - нардеп "ЄС" Сюмар

"У той час, як Зеленський хизуватиметься бойовими кораблями, керівник цього виробництва і бойовий генерал Павловський перебуває за ґратами. І вони 30-річчя незалежності зустрічатимуть ув’язнені. Хоча я дуже сподіваюся, що на засіданні, яке перенесли на 20 серпня, буде змінено запобіжний захід. Тому що соромно за нашу країну, коли на весь світ показуватимуть, що бойовий генерал і людина, яка відповідала і зробила ці кораблі, сидітимуть за ґратами", – говорить Марія Іонова.

Вона переконана, що це помста Зеленського опозиційному лідеру Петру Порошенку.

"Державність, державотворення не виходить у Зеленського. Тобто не може він пробачити, що він не може зробити, а відновив і побудував армію, Збройні Сили, сектор безпеки і оборони президент Порошенко після Революції Гідності", – нагадала народна депутатка.