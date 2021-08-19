Це ганьба на весь світ, коли Зеленський хизується кораблями, виробники яких сидять за ґратами, - нардепка "ЄС" Іонова
Про це під стінами Печерського суду сказала народна депутатка фракції "Європейська Солідарність" Марія Іонова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
"На жаль, Зеленський і його 100-відсоткова прокуратура не може навіть організувати судовий процес. Суддя так само звернула увагу прокурорів, що треба належно цей процес організувати. Мало того, що вони не змогли доставити людину в судове засідання, вони навіть не змогли встановити відео-зв’язок. Це знущання, насправді, з людини, з людської гідності", – обурилась Іонова.
"У той час, як Зеленський хизуватиметься бойовими кораблями, керівник цього виробництва і бойовий генерал Павловський перебуває за ґратами. І вони 30-річчя незалежності зустрічатимуть ув’язнені. Хоча я дуже сподіваюся, що на засіданні, яке перенесли на 20 серпня, буде змінено запобіжний захід. Тому що соромно за нашу країну, коли на весь світ показуватимуть, що бойовий генерал і людина, яка відповідала і зробила ці кораблі, сидітимуть за ґратами", – говорить Марія Іонова.
Вона переконана, що це помста Зеленського опозиційному лідеру Петру Порошенку.
"Державність, державотворення не виходить у Зеленського. Тобто не може він пробачити, що він не може зробити, а відновив і побудував армію, Збройні Сили, сектор безпеки і оборони президент Порошенко після Революції Гідності", – нагадала народна депутатка.