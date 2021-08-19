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Деякі педагоги під час педради і батьківських зборів все ще спілкуються недержавною мовою, - Кремінь

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Деякі педагоги під час педради і батьківських зборів все ще спілкуються недержавною мовою, - Кремінь
Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявляє, що в деяких навчальних закладах на сході і півдні України освітній процес, зокрема, в позаурочний час все ще здійснюється недержавною мовою.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє пресслужба мовного омбудсмена.

"Для ліквідації останніх "пароксизмів" російськомовного навчання пройшло не так багато часу. І сьогодні у деяких закладах освіти з українською мовою навчання, особливо на сході та півдні України, освітній процес, зокрема в позаурочний час, все ще може здійснюватися недержавною мовою" , - йдеться в повідомленні.

За словами Кременя, про це свідчать ті скарги і звернення, що надходять на адресу Секретаріату уповноваженого.

Зокрема, за останні пів року до Секретаріату надійшло 2 тис. 126 повідомлень про порушення мовного закону, з них 80 звернень, а це 3,8%, стосувалися сфери освіти і науки. Серед іншого, надійшли звернення щодо застосування недержавної мови в освітньому процесі в Одесі, Черкасах, Києві, Харкові, Херсоні.

"Ми продовжуємо фіксувати доволі резонансні факти порушення мовного законодавства викладачами й професорами різних національних університетів, які у своїх публічних виступах ігнорують державну мову", - додав він.

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Окрім того, мають місце факти, коли під час навчально-виховного процесу вчителі, педагогічні працівники спілкуються з учнями державною мовою, а в перервах, у позашкільний час, під час засідань педагогічних рад, проведення батьківських зборів користуються недержавною мовою.

"Сподіваюсь, що ця тенденція буде зменшуватися, і вчителі відчують свою відповідальність за утвердження української мови як державної", - заявив Кремінь.

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Топ коментарі

  • Геннадий Соломенский
    Креминь сам не помнит Закон и свои собственные слова (см. ниже). Если родители (по Закону) просят преподавателя говорить на русском или венгерском не понимая украинского и Кремень это осуждает, получается что Кремень препятствует контакту родителей и преподавателя. Что потом вырастет из детей которые вырастут в условиях искусственного конфликта, неизвестно.

    https://ukraine.segodnya.ua/ukraine/esli-klient-zahochet-obshchatsya-na-russkom-to-nikto-etogo-ne-zapreshchaet-intervyu-s-kulturno-ombudsmenom-1501050.html

    "Если клиент захочет общаться на русском, венгерском, румынском - никто этого не запрещает."
  • Иван Кравченко 507ed38e
    Русский язык в Украине -инвазивный,как амброзия.Как турки обходятся без русской терминологии в науке литературе и тд?Диву даюсь Деякі педагоги під час педради і батьківських зборів все ще спілкуються недержавною мовою, - Кремінь - Цензор.НЕТ 5009
  • Иван Петрович Сидоров
    Креминь честно выполняет свою роботу. В отличие от Дробовича.Которого юморист Коломойский назначил директором Украинского института национальной памяти потому что Дробович-еврей. И Ткаченко, укравшего культурное достояние Украины-Одесскую киностудию . За что юмористом Коломойским назначен министром культуры.
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