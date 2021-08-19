На відкриття "Кримської платформи" приїдуть 14 глав держав, загалом буде 44 іноземні делегації, - Кулеба
Про це повідомив сьогодні на онлайн-брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"23 серпня засновниками "Кримської платформи" стануть 44 держави та міжнародні організації. Це 14 глав держав, урядів і ЄС. На рівні президентів будуть представлені Латвія, Литва, Естонія, Польща, Словаччина, Угорщина, Молдова, Словенія, Фінляндія", - сказав Кулеба.
За словами Кулеби, на рівні прем'єр-міністрів будуть представлені: Румунія, Грузія, Хорватія, Швеція.
Дві держави будуть представлені на рівні глав парламентів: Швейцарія, Чехія.
Чотирнадцять держав будуть представлені на рівні міністрів закордонних справ: Туреччина, Франція, Німеччина, Іспанія, Італія, Бельгія, Австрія, Нідерланди, Люксембург, Ірландія, Данія, Болгарія, Чорногорія, Північна Македонія.