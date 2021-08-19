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На відкриття "Кримської платформи" приїдуть 14 глав держав, загалом буде 44 іноземні делегації, - Кулеба

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На відкриття "Кримської платформи" приїдуть 14 глав держав, загалом буде 44 іноземні делегації, - Кулеба
На установчому саміті Кримської платформи будуть присутні 14 глав держав, загалом на ньому будуть присутні делегації 44 держав і міжнародних організацій.

Про це повідомив сьогодні на онлайн-брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"23 серпня засновниками "Кримської платформи" стануть 44 держави та міжнародні організації. Це 14 глав держав, урядів і ЄС. На рівні президентів будуть представлені Латвія, Литва, Естонія, Польща, Словаччина, Угорщина, Молдова, Словенія, Фінляндія", - сказав Кулеба.

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За словами Кулеби, на рівні прем'єр-міністрів будуть представлені: Румунія, Грузія, Хорватія, Швеція.

Дві держави будуть представлені на рівні глав парламентів: Швейцарія, Чехія.

Чотирнадцять держав будуть представлені на рівні міністрів закордонних справ: Туреччина, Франція, Німеччина, Іспанія, Італія, Бельгія, Австрія, Нідерланди, Люксембург, Ірландія, Данія, Болгарія, Чорногорія, Північна Македонія.

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Топ коментарі

  • Kare Resa
    В 2021 году в Москву на парад Победы приехал только один единственный иностранный лидер - глава Таджикистана.
    В саммите Крымской платформы примут участие уже 44 страны. На лицо антипутинская коалиция. Цивилизованный мир вместе с Украиной.
    Россия вместе с Путинном оказалась в изоляции. Такого в Кремле не ожидали. Полный провал внешней политики Кремля, неспособность существовать в современном мире. Скоро Россия, как государство перестанет существовать. И никто этого не заметит, не станет горевать, все с облегчением вздохнут.
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    не смотря на многих скептиков,я считаю такую платформу очень важной,ясно что собрание всех этих людей не приведет к деоккупации нашего полуострова,но это покажет фашистской россии,Украине и всему миру,сколько друзей есть у нашей страны...нужно постоянно напоминать что Крым это Украина и мы не перестанем за него бороться.
  • Andry Asmodeus
    кацапы заметаются 100%. потому что это не обсе, не оон и не какие-то левые организации с кучей кацапских - официальных - кротов. а что-то новое и вообще инициатор Украина, а это удар под дых дедушке.
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