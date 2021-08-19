Події в Афганістані поки не вплинули на здійснення візиту Зеленського до США, - Кулеба
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Події в Афганістані, що відбулися після виведення іноземного військового контингенту з цієї країни, не змінили планів візиту президента України Володимира Зеленського до США, зокрема, відвідування столиці Вашингтона і штату Каліфорнія.
Про це сьогодні на онлайн-брифінгу повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Те, що відбувається в Афганістані нині, може вплинути на все. Але станом на зараз у нас немає жодних індикаторів про те, що ці події у якийсь спосіб негативно впливають на підготовку і здійснення візиту президента України до Сполучених Штатів", - сказав Кулеба.