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12 осіб загинули упродовж останніх днів у районі аеропорту Кабула, - Sky News

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12 осіб загинули упродовж останніх днів у районі аеропорту Кабула, - Sky News
Принаймні 12 людей загинули з неділі біля міжнародного аеропорту Кабула, через який триває евакуація з Афганістану іноземців та деяких афганців.

Про це телеканалу Sky News заявили представники руху "Талібан", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Причиною смертей стали вогнепальні рани або тиснява.

Таліби вимагають від громадян, у яких немає правильних документів, покинути територію аеропорту.

Sky News зазначає, що в районі аеропорту фіксували серйозну напруженість через спроби людей, які бояться влади талібів, втекти з країни. Вранці в четвер надходила інформація про постріли поблизу натовпу, також були чутні вибухи.

Раніше в серпні рух "Талібан" узяв під контроль територію Афганістану, зокрема Кабул. У цій ситуації багато іноземців та афганці прагнуть залишити територію країни через кабульський міжнародний аеропорт. США і деякі їхні союзники гарантують безпеку аеропорту та організовують евакуацію людей.

Також читайте: Ситуація в аеропорту Кабула напружена, але стабільна, - Пентагон

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Топ коментарі

  • fg cbn
    Насчёт ситуации в Афганистане. Очевидно, что путинские бандиты облизываются на то, чтобы договориться о сотрудничестве со своими братьями по разуму из "Талибана". Очевидно, что ранее путинские гопники тайно спонсировали "Талибан", просто из желания нагадить США и всему цивилизованному миру. Поэтому никак нельзя говорить, что "США и западная коалиция не смогли бороться против кучки партизан-моджахедов". Нет, они боролись против мирового терроризма, а именно: афганских моджахедов и нынешних кремлёвских бандитов, которые имеют сейчас возможность вкладывать в спонсирование различных террористов и экстремистов по миру сотни миллионов и даже миллиарды нефтегазовых долларов, благо, что бюджет страны России путинской ОПГ уже давно используется как собственный общак. Всё это ради желания нагадить цивилизованному миру, к которому российские правители испытывают многовековую, концептуальную зависть. И вот сейчас на них обрушились баснословные деньги благодаря удачной внешнеэкономической конъюнктуре. Конечно, в силу своей многовековой хамоватой сущности они не могут не воспользоваться этим подарком судьбы, чтобы в очередной раз попытаться показать по-петушачьи истерично Кузькину мать цивилизованному миру. Поэтому я утверждаю, что нынешние кремлёвские правители - это гибридный "Талибан", оккупировавший своим зловонием северную часть Евразии. И человечеству к ним надо относиться так же нетерпимо как к южному "Талибану".
  • Підлога Маккартні
    Вот жеж Трампу больше заняться нечем 12 человек погибли за последние дни в районе аэропорта Кабула, - Sky news - Цензор.НЕТ 6839
  • Дилетант Дилетантов
    это демократия и свобода слова 12 человек погибли за последние дни в районе аэропорта Кабула, - Sky news - Цензор.НЕТ 6358
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