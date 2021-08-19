12 осіб загинули упродовж останніх днів у районі аеропорту Кабула, - Sky News
Про це телеканалу Sky News заявили представники руху "Талібан", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Причиною смертей стали вогнепальні рани або тиснява.
Таліби вимагають від громадян, у яких немає правильних документів, покинути територію аеропорту.
Sky News зазначає, що в районі аеропорту фіксували серйозну напруженість через спроби людей, які бояться влади талібів, втекти з країни. Вранці в четвер надходила інформація про постріли поблизу натовпу, також були чутні вибухи.
Раніше в серпні рух "Талібан" узяв під контроль територію Афганістану, зокрема Кабул. У цій ситуації багато іноземців та афганці прагнуть залишити територію країни через кабульський міжнародний аеропорт. США і деякі їхні союзники гарантують безпеку аеропорту та організовують евакуацію людей.