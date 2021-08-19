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Причетну до угруповання найманців РФ громадянку затримано на блокпосту на Луганщині, - штаб ООС

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Причетну до угруповання найманців РФ громадянку затримано на блокпосту на Луганщині, - штаб ООС
Гвардійці зі складу Об'єднаних сил на одному з блокпостів Луганщини затримали особу, яка обґрунтовано підозрюється у причетності до незаконних збройних формувань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Здійснюючи обов’язкову перевірку документів під час переміщення через блокпост, гвардійці обмежили пересування 32-річної громадянки, жительки одного із сіл Луганщини. Перевірка за допомогою бази даних підтвердила, що особа підозрюється у причетності до незаконних збройних формувань.

Громадянку, 1989 року народження, затримано та доставлено до місцевого відділу поліції. Їй інкримінують вчинення злочину передбаченого ст.260 Кримінального кодексу України – "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань".

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Топ коментарі

  • Green sheet
    Да там через одного причастные к бандгруппировкам ходоки через КПП. Почти у каждой бл*** или сын или муж воюет против Украины.
  • Хм e927b159
    Наверно к фошиздам за жратвой и социальной помощью ехала, руцкий мир не кормит.
  • олег иванов 9d1a2ffb
    Угу..Старший сын воюет против Украины,а младший поступает вне конкурса в украинский ВУЗ.Но оба одинаково ненавидят Украину.
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