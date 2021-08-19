Причетну до угруповання найманців РФ громадянку затримано на блокпосту на Луганщині, - штаб ООС

Гвардійці зі складу Об'єднаних сил на одному з блокпостів Луганщини затримали особу, яка обґрунтовано підозрюється у причетності до незаконних збройних формувань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Здійснюючи обов’язкову перевірку документів під час переміщення через блокпост, гвардійці обмежили пересування 32-річної громадянки, жительки одного із сіл Луганщини. Перевірка за допомогою бази даних підтвердила, що особа підозрюється у причетності до незаконних збройних формувань.

Громадянку, 1989 року народження, затримано та доставлено до місцевого відділу поліції. Їй інкримінують вчинення злочину передбаченого ст.260 Кримінального кодексу України – "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань".

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