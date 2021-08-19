Убивство офіцера УДО Хмелюка: колишнього боксера Очеретяного засудили до 7 років в'язниці

Колишнього професійного боксера Петра Очеретяного, який під час конфлікту завдав смертельну травму киянину, співробітнику охорони президента Василю Хмелюку, засуджено до 7 років позбавлення волі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури у Facebook.

Так, судом ухвалено обвинувальний вирок чоловікові, який під час вуличного конфлікту завдав смертельної травми киянину (ч. 2 ст. 121 КК України).

У відомстві нагадали, що інцидент стався вночі 2 січня 2019 року на Саперному полі в Печерському районі столиці.

"Чоловік, вигулюючи собак, переходив дорогу та побачив автомобіль, який проїжджав позаду нього. У подальшому між чоловіком, водієм та пасажирами автомобіля виник словесний конфлікт з приводу того, що їхній автомобіль ледь не збив його собаку.

У ході конфлікту чоловік завдав удару одному з пасажирів автомобіля в ділянку правої частини обличчя – голову, чим заподіяв йому тілесні ушкодження у вигляді внутрішньочерепної травми. Від травми потерпілий помер на місці", - йдеться в повідомленні.

Зловмисник з місця події зник. Ним виявився місцевий житель, колишній професійний боксер.

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Як встановлено пізніше, потерпілий був співробітником Управління державної охорони.

За результатами досудового слідства обвинувальний акт скеровано до Печерського районного суду міста Києва.

У ході судового розгляду обвинувачений свою винуватість в інкримінованому злочині не визнавав.

Під час дебатів прокурор підтримав весь обсяг наведених у суді доказів та попросив суд призначити обвинуваченому покарання у виді 9 років позбавлення волі.

"18.08.2021 Печерським районним судом винесено обвинувальний вирок, яким боксера визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України та засуджено до реальної міри покарання - позбавлення волі строком на 7 років. Після вивчення тексту вироку буде вирішено питання щодо його оскарження", - додали у відомстві.

Детальніше з убивством офіцера УДО можна ознайомитися в матеріалах видання Цензор.НЕТ "Вбивство офіцера УДО Хмелюка: як арештовували підозрюваного Очеретяного", а також "Нові подробиці загибелі співробітника Управління держохорони Василя Хмелюка: поки боксера Петра Очеретяного призначили вбивцею, його знайомі кажуть про самооборону"