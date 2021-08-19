Убивство офіцера УДО Хмелюка: колишнього боксера Очеретяного засудили до 7 років в'язниці
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури у Facebook.
Так, судом ухвалено обвинувальний вирок чоловікові, який під час вуличного конфлікту завдав смертельної травми киянину (ч. 2 ст. 121 КК України).
У відомстві нагадали, що інцидент стався вночі 2 січня 2019 року на Саперному полі в Печерському районі столиці.
"Чоловік, вигулюючи собак, переходив дорогу та побачив автомобіль, який проїжджав позаду нього. У подальшому між чоловіком, водієм та пасажирами автомобіля виник словесний конфлікт з приводу того, що їхній автомобіль ледь не збив його собаку.
У ході конфлікту чоловік завдав удару одному з пасажирів автомобіля в ділянку правої частини обличчя – голову, чим заподіяв йому тілесні ушкодження у вигляді внутрішньочерепної травми. Від травми потерпілий помер на місці", - йдеться в повідомленні.
Зловмисник з місця події зник. Ним виявився місцевий житель, колишній професійний боксер.
Як встановлено пізніше, потерпілий був співробітником Управління державної охорони.
За результатами досудового слідства обвинувальний акт скеровано до Печерського районного суду міста Києва.
У ході судового розгляду обвинувачений свою винуватість в інкримінованому злочині не визнавав.
Під час дебатів прокурор підтримав весь обсяг наведених у суді доказів та попросив суд призначити обвинуваченому покарання у виді 9 років позбавлення волі.
"18.08.2021 Печерським районним судом винесено обвинувальний вирок, яким боксера визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України та засуджено до реальної міри покарання - позбавлення волі строком на 7 років. Після вивчення тексту вироку буде вирішено питання щодо його оскарження", - додали у відомстві.
Детальніше з убивством офіцера УДО можна ознайомитися в матеріалах видання Цензор.НЕТ "Вбивство офіцера УДО Хмелюка: як арештовували підозрюваного Очеретяного", а також "Нові подробиці загибелі співробітника Управління держохорони Василя Хмелюка: поки боксера Петра Очеретяного призначили вбивцею, його знайомі кажуть про самооборону"