Росія і Китай розширюватимуть свою присутність в Афганістані, - Боррель
Про це заявив високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель у відеовиступі на слуханнях у комітетах Європарламенту із закордонних справ і розвитку, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми, звичайно, не можемо дозволити китайцям і росіянам узяти контроль над ситуацією (в Афганістані)", - сказав глава дипломатії ЄС.
За його словами, ЄС час розвивати дипломатичні можливості разом із союзниками, з країнами-однодумницями – Великою Британією і США.
"Ми маємо діяти в умовах геополітичних наслідків з урахуванням того, що відбувається і відбудеться. Китай уже визнав "Талібан", Росія також зробить це. Вони не закриють свої посольства - навпаки, розширюватимуть свою присутність. І це змінить геополітичний баланс впливу", - зазначив Боррель.
Він визнав провал операції міжнародних сил в Афганістані, в ході якої при величезних вкладених ресурсах, коли США витрачали $300 млн на день протягом останніх 20 років, досягнуто "вкрай скромного" результат.
"У нас була можливість обговорити цю проблематику з міністрами закордонних справ (ЄС 17 серпня. - Ред.). Ми спробували провести загальний аналіз ситуації, обмінялися поглядами, що стосується позиції Європейського Союзу в цій новій політичній реальності в Кабулі", - повідомив глава європейської дипломатії.
За його словами, було б бажано, щоб у результаті переговорів до майбутнього афганського уряду увійшли представники попередньої влади. Але він визнав, що відчуває скептицизм щодо такої можливості.
"Навіть якщо ми її підтримаємо, гадаю, вона малоймовірна", - констатував Боррель.