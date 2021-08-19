Росія і Китай розширюватимуть свою присутність в Афганістані, - Боррель

Євросоюз не має дозволити Росії і Китаю поширити свій вплив на Афганістан.

Про це заявив високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель у відеовиступі на слуханнях у комітетах Європарламенту із закордонних справ і розвитку, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми, звичайно, не можемо дозволити китайцям і росіянам узяти контроль над ситуацією (в Афганістані)", - сказав глава дипломатії ЄС.

За його словами, ЄС час розвивати дипломатичні можливості разом із союзниками, з країнами-однодумницями – Великою Британією і США.

"Ми маємо діяти в умовах геополітичних наслідків з урахуванням того, що відбувається і відбудеться. Китай уже визнав "Талібан", Росія також зробить це. Вони не закриють свої посольства - навпаки, розширюватимуть свою присутність. І це змінить геополітичний баланс впливу", - зазначив Боррель.

Він визнав провал операції міжнародних сил в Афганістані, в ході якої при величезних вкладених ресурсах, коли США витрачали $300 млн на день протягом останніх 20 років, досягнуто "вкрай скромного" результат.

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"У нас була можливість обговорити цю проблематику з міністрами закордонних справ (ЄС 17 серпня. - Ред.). Ми спробували провести загальний аналіз ситуації, обмінялися поглядами, що стосується позиції Європейського Союзу в цій новій політичній реальності в Кабулі", - повідомив глава європейської дипломатії.

За його словами, було б бажано, щоб у результаті переговорів до майбутнього афганського уряду увійшли представники попередньої влади. Але він визнав, що відчуває скептицизм щодо такої можливості.

"Навіть якщо ми її підтримаємо, гадаю, вона малоймовірна", - констатував Боррель.