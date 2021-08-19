За добу в Києві виявили 245 хворих на COVID-19. Летальних випадків немає, - Кличко. КАРТА
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.
"245 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Летальних випадків від вірусу не зареєстровано. Загалом, з початку пандемії, в Києві від коронавірусу померли 5264 людини. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 221828", – повідомив Кличко.
Так, захворіли 137 жінок віком від 19 до 85 років та 94 чоловіки віком від 19 до 80 років. А також 5 дівчаток віком від 4 до 15 років та 9 хлопчиків від 10 місяців до 15 років.
До лікарень столиці госпіталізували 63 хворих на коронавірус. А також 19 осіб із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
Одужали минулої доби 187 людей. Загалом коронавірус подолали 214 393 мешканці столиці.
"Найбільше випадків захворювання виявили в Солом’янському районі – 77, у Святошинському – 51 та в Дарницькому районі – 36 випадків", – зазначив Кличко.