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Єврокомісія визнала українські цифрові COVID-сертифікати, - Шмигаль

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Єврокомісія визнала українські цифрові COVID-сертифікати, - Шмигаль
Сьогодні, 19 серпня, Єврокомісія ухвалила рішення про взаємне визнання цифрових COVID-сертифікатів, виданих Україною та ЄС.

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

Цей документ можуть отримати в "Дії" ті українці, які пройшли повний курс вакцинації.

"Український цифровий COVID-сертифікат дозволяє вільно подорожувати до Європейського Союзу і відтепер визнається для пред’явлення всередині країн ЄС. Рішення Європейської комісії свідчить про високу довіру до України, а також робить подорожі українців до Європи доступнішими", - додав Шмигаль.

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Топ коментарі

  • Александр Романов 0166afe8
    В ДИЕ нет сертификата о вакцинации!!!
  • Игорь Монахов c4e9a61d
    Впервые в истории медицины вы можете передать болезнь которой у вас нету - человеку который от нее вакцинирован и даже имея Ковид-сертификат !!! Еврокомиссия признала украинские Covid-сертификаты, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2772 Короче - если вы и заболеете после полной вакцинации - то вы переболеете в легкой форме, а если не в легкой - то по крайней мере вы не умрете, ну а если и умрете - то будете выглядеть в гробу как живой !!!
  • Bogdan_
    это шмыга такое заявила, а европейскую бумажку почитать можно?
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