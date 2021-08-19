Острікова про конкурс на посаду глави БЕБ: Процедура не викликає довіри, в результаті чого ще одна реформа може стати провальною

Конкурс на керівника Бюро економічної безпеки (БЕБ) є однією з топових новин в економічних виданнях, проте довіри до конкурсного відбору дедалі менше, а отже, і надій на його ефективність теж.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала екснардепка Тетяна Острікова, інформує Цензор.НЕТ.

"Конкурс на керівника Бюро економічної безпеки (БЕБ) є однією з топновин в економічних виданнях.

В основному пишуть про те, хто у фіналі та хто ж з трьох фіналістів врешті-решт очолить цей орган. На мій погляд, основне питання не це. Чи є довіра в нас, як у бізнесу, лідерів думок, експертів, громадськості до процесу конкурсного відбору та до його результатів?

Не буду обговорювати персоналії, тим більше з двома з трьох фіналістів я особисто знайома. Краще озвучу кілька причин, чому на мій погляд конкурсна процедура не викликає довіри, внаслідок чого, ще одна реформа ризикує стати провальною, а орган - черговим силовим, чи то спадкоємцем податкової міліції", - написала вона.

За словами Острікової, самі конкурси і порядок їхнього проведення за останні 3-4 роки дискредитовані: "Тут і приклад з конкурсами на керівників митної та податкової служб, як за попередньої влади, так і за нинішньої. Конкурси перетворились на інструмент імітації змагальності, коли переможець призначений наперед, а комісія отримали ц/у щодо такого переможця.

В 2019 році наперед було відомо, що переможуть Верланов і Нефьодов, в 2021 - що у конкурсі на Голову ДМСУ переможе Рябікін. І думаю, так з усіма конкурсами на посади категорії "А". Щось пішло не так, і це щось або треба змінювати, або відмовитись від конкурсів та перейти до прямих призначень. Тоді хоч буде політична відповідальність Уряду чи певного міністра за призначення на посади у підконтрольні їм державні органи".

Другою причиною, чому конкурс на БЕБ не викликає довіри, Острікова назвала закон про цей самий БЕБ, а саме - стаття про порядок формування комісії.

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"У законопроєкті про фінансову поліцію, який ми з колегами написали та подали в 2016 році та який великою мірою скопійований в законі про БЕБ, до складу конкурсної комісії пропонувалося включити:

-представників адвокатури, які захищають доброчесний бізнес та зацікавлені у виборі чесного та справедливого керівника БЕБ;

- представників громадських організацій та бізнес-асоціацій;

- представників міжнародних організацій, які здійснюють протидію легалізації "брудних" коштів - FATF та OLAF. Як Ви розумієте, ці люди не стали б потурати "перемозі" будь-якого кандидата, про якого їх "попросили". Пам’ятаю скільки тоді зауважень надійшло від всіх правоохоронних органів!)

Що ж зрештою увійшло в статтю про конкурсну комісію в законі про БЕБ:

- РНБО (читай - Президент, який цей орган очолює);

- ВРУ (читай - Президент, адже там монобільшість його партії);

- Уряд (читай Президент, адже він сформований президентською монобільшістю)", - написала вона.

"Це завідомо неробоча конструкція, яка і призводить до того, що довіри до конкурсного відбору все менше. А відповідно і сподівань, що цей орган стане єдиним в ефективній боротьбі з економічними злочинами, з аналітично-орієнтованими, а не силовими підходами до розслідування злочинів, та усуне існуюче дублювання та множинність цієї самої боротьби. Адже у семи няньок, як відомо, дитина без ока", - резюмувала Острікова.