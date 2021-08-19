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Ефективність вакцини проти коронавірусу Pfizer знижується швидше, ніж AstraZeneca, - дослідження

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Ефективність вакцини проти коронавірусу Pfizer знижується швидше, ніж AstraZeneca, - дослідження
Дослідники Оксфордського університету дійшли висновку, що ефективність вакцини проти коронавірусу Pfizer-BioNTech знижується швидше, ніж вакцини AstraZeneca.

Про це пише The Guardian, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Дві дози вакцини Pfizer мають більш високу початкову ефективність проти нових штамів коронавірусу, але вона знижується швидше в порівнянні з двома дозами AstraZeneca", - заявили дослідники з Оксфордського університету.

Вчені зазначили, що приблизно через чотири-п'ять місяців після повної вакцинації будь-якою з вакцин пропонований захист є відносно однаковим.

"Навіть за такого незначного зниження захисту від усіх інфекцій та інфекцій з високим вірусним навантаженням важливо зазначити, що загальна ефективність все ще дуже висока, оскільки ми починали з такого високого рівня захисту", - повідомив доктор Поуелс.

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Крім того, вчені встановили, що ті, хто заразився COVID-19 після проходження повного курсу вакцинації, мають таке ж вірусне навантаження, як і ті, хто не ставив вакцину. За даними спеціалістів, це свідчить про те, що штам "Дельта" більш небезпечний, ніж штам "Альфа".

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Топ коментарі

  • cimbitep
    это все бла-бла-бла, лучше поясните, кто понимает вот эту фразу в конце: "Кроме того, ученые установили, что те, кто заразился COVID-19 после прохождения полного курса вакцинации, имеют такую же вирусную нагрузку, как и те, кто не вакцинирован."
    чтобы это все значило?
  • максим шевчук f8c29dee
    Значит с тем же успехом могли бы колоть обычной водой, зарабатывая сотни миллиардов.
  • 5 копійок
    Хто щепився Кайзером, виригуйте назад і біжіть по АстраЗенеку. Эффективность вакцины от коронавируса Pfizer снижается быстрее, чем AstraZeneca, - исследование - Цензор.НЕТ 9445
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