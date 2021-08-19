Зеленський про другий президентський термін: Хочу деякі речі завершити

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю низці видань прокоментував можливість того, чи буде він вдруге балотуватися на пост президента.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

На запитання про те, чи готується він до другого терміну, Зеленський відповів, що про це говорити ще рано.

"Дуже рано про це говорити. Навіть не цікаво. Я не зробив те, що хочу просто. Я ж сам для себе повинен якісь речі, домовлятися ще з собою, з внутрішнім світом", - сказав президент України.

На уточнювальне запитання, чи розглядає він можливість другого терміну, він відповів, що хоче "деякі речі завершити".

"Я не просто розглядаю таку можливість, чесно кажучи, я хочу деякі речі завершити. І якщо я відчую, що я не можу, навіть просто мені нецікаво - це не моя амбіція", - зазначив Зеленський.

Під час президентської кампанії Зеленський запевняв, що йде лише на одну каденцію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Корнієнко про другий президентський термін Зеленського: "Ми не проти - ми за"