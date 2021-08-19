Байден про ситуацію в Афганістані: Існують значно серйозніші загрози для США

Терористичні загрози із Сирії або Східної Африки є більш серйозними для США, ніж з Афганістану.

Про це заявив в інтерв'ю телеканалу ABC американський президент Джо Байден, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Існує значно серйозніша загроза для США із Сирії. Існує набагато серйозніша загроза для США зі Східної Африки. Існують більш серйозні загрози, що походять з різних місць, ніж з гір Афганістану", - сказав він.

"У нас немає (достатньо. - Ред.) військових у Сирії, щоб гарантувати - ми захищені", - продовжив американський президент.

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