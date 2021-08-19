Новини

Зеленський про Путіна: Він занадто емоційний, коли справа стосується України

8 19173
Зеленський про Путіна: Він занадто емоційний, коли справа стосується України
Український президент Володимир Зеленський вважає свого російського колегу Володимира Путіна ірраціональним.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю НВ, Washington Post, Liberation, Новій Газеті т Funke Media, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Washington Post.

Наголошується, що під час розмови Зеленський охарактеризував Путіна як ірраціональну людину й "емоційну, іноді навіть дуже емоційну".

"Він дуже емоційний, коли справа стосується України", - зазначив глава держави.

Також читайте: Зеленський про "Північний потік": Погане кіно, друга частина. Знаємо, чим закінчиться

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Путин не слишком эмоциональный, он просто *****, а ты зеля вжопузаглядатель...
  • саша паламарчук
    Випий газіровки, охолонь Зеленский о Путине: Он слишком эмоциональный, когда дело касается Украины - Цензор.НЕТ 4992

    Зеленский о Путине: Он слишком эмоциональный, когда дело касается Украины - Цензор.НЕТ 5779
  • Валерия Ларченко b661826f
    Да заткнет наркомана кто нибудь сегодня...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини