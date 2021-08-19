КМДА не надавала дозволів на встановлення сцени на площі Конституції, - Мондриївський

Київська міська державна адміністрація не надавала жодних дозволів на встановлення сцени на площі Конституції.

Про це заявив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Порядок проведення заходів розроблявся максимально простий та універсальний і для всіх він єдиний, тому вимога одна – відповідати чинним правилам. Надавати дозволи на встановлення будь-яких конструкцій у непередбачених для цього місцях в Києві – неможливо. Водночас певні структури намагаються, всупереч нормам та здоровому глузду, проводити заходи "на свій розсуд", чим викликають зрозуміле обурення у киян. Я закликаю припинити спекуляції на темі святкування Дня Незалежності та для уникнення подальших конфліктів з містянами і міськими службами оперативно звертатися до столичних структур щодо координації планів і дій", – закликав Мондриївський.

За його словами, усі столичні структурні підрозділи, що залучені до підготовки святкування 30-річчя незалежності України, виконують свою роботу вчасно та якісно. Водночас проведення будь-яких заходів із порушенням правил або на території, що не передбачена для святкування, – недопустиме.

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У КМДА нагадали, що за останні два тижні конфлікт зі сценою – це вже третя подія, яка набула розголосу, і щоразу з’ясовувалося, що до міських служб організатори навіть не зверталися.

Раніше заступник голови КМДА Володимир Прокопів написав у фейсбуку, що в Маріїнському парку в Києві на місці зруйнованого пам'ятника учасникам жовтневого збройного повстання 1917 року почали монтувати сцену.