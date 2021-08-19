КМДА не надавала дозволів на встановлення сцени на площі Конституції, - Мондриївський
Про це заявив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.
"Порядок проведення заходів розроблявся максимально простий та універсальний і для всіх він єдиний, тому вимога одна – відповідати чинним правилам. Надавати дозволи на встановлення будь-яких конструкцій у непередбачених для цього місцях в Києві – неможливо. Водночас певні структури намагаються, всупереч нормам та здоровому глузду, проводити заходи "на свій розсуд", чим викликають зрозуміле обурення у киян. Я закликаю припинити спекуляції на темі святкування Дня Незалежності та для уникнення подальших конфліктів з містянами і міськими службами оперативно звертатися до столичних структур щодо координації планів і дій", – закликав Мондриївський.
За його словами, усі столичні структурні підрозділи, що залучені до підготовки святкування 30-річчя незалежності України, виконують свою роботу вчасно та якісно. Водночас проведення будь-яких заходів із порушенням правил або на території, що не передбачена для святкування, – недопустиме.
У КМДА нагадали, що за останні два тижні конфлікт зі сценою – це вже третя подія, яка набула розголосу, і щоразу з’ясовувалося, що до міських служб організатори навіть не зверталися.
Раніше заступник голови КМДА Володимир Прокопів написав у фейсбуку, що в Маріїнському парку в Києві на місці зруйнованого пам'ятника учасникам жовтневого збройного повстання 1917 року почали монтувати сцену.