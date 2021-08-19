Україна отримає противірусні ліки прямої дії на COVID-19: їх призначають пацієнтам на амбулаторному лікуванні, - МОЗ

Державне підприємство "Медичні закупівлі України" (МОЗ) закупило 2,784 тис. флаконів препарату "Тоцилізумаб" для лікування тяжкохворих з COVID-19.

Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з повідомленням, партію препарату поставили на національний склад. Незабаром він буде розподілений по регіонах.

Крім цього, повідомляє Міністерство охорони здоров'я, триває закупівля 18,4 тис. упаковок препарату "Ремдесивір".

Є також домовленості про постачання інноваційного противірусного препарату прямої дії, який призначають пацієнтам, які перебувають на амбулаторному лікуванні, щоб уникнути ускладнень і госпіталізацій. Зараз препарат на третій (останній) стадії клінічних досліджень. МОЗ попередньо домовився про квоту на поставку препарату для лікування 300 тис. пацієнтів.

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