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ДТЕК отримав першу партію імпортного вугілля з Польщі для проходження опалювального сезону

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ДТЕК отримав першу партію імпортного вугілля з Польщі для проходження опалювального сезону
В Україну надійшла перша партія 2700 тонн імпортного вугілля, придбана компанією "ДТЕК Енерго" у Польщі.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

"Поставка передбачена в рамках підписаної нещодавно компанією ДТЕК Енерго та вугледобувним підприємством Bogdanka угоди на імпорт 320 тисяч тонн. Вугілля прибуло на залізничну станцію "Добротвір" (Львівська обл.), після чого його сьогодні ж буде доправлено для потреб Добротвірської ТЕС", - повідомили в компанії. Планується, що такі поставки вугілля будуть відбуватися в щоденному режимі.

Контракт на імпорт палива передбачає поставку вугілля в період з серпня 2021 по січень 2022 р. включно. Воно призначене для потреб ТЕС "ДТЕК Енерго", зокрема, генерацій "ДТЕК Західенерго", чиї станції розташовані поруч з кордоном з Польщею. "ДТЕК Енерго" завжди діє в інтересах України, тому для компанії вкрай важливо забезпечити надійність української енергосистеми, щоб під час опалювального сезону українці були зі світлом. Через підвищене навантаження на теплоелектростанції, вугілля треба більше, ніж планували. Тому крім пріоритетного видобутку українського вугілля, "ДТЕК Енерго" розпочав його імпорт з Польщі, Казахстану, а також опрацьовує питання постачання палива з постачальниками із США", - повідомили в компанії.

У ДТЕК зазначили, що імпорт вугілля став можливим завдяки нормалізації ситуації на ринку електроенергії, яка дозволила досягти економічно обґрунтованих цін. Станом на 19 серпня на складах ТЕС "ДТЕК Енерго" зберігається близько 531 тисячі тонн вугілля. Їх запаси поповнюються на щоденній основі.

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Нада позвать "Igor L" він точно знає відповідь. Можливо у нас не розвідані такі родовища або їх просто немає, інакше нахріна було копати шахти на домбасє і лугандонє...
  • Miko R 798886a8
    ВАРТО НАГАДАТИ, ЩО В 2014-2017 РОКАХ...

    Фінальна приватизація обленерго. Чому так приспічило?
    30 Травня, 2016

    В Україні склалася парадоксальна ситуація: є надлишок потужностей електричних станцій... З метою залучення стратегічних інвесторів до їхньої модернізації, Фонд державного майна оголосив про останню хвилю приватизації - буде продано акції шести обленерго...
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    А ТЕПЕР ДАВАЙТЕ ПРО ТАРИФИ, КЛОВАНА І Т.Д.
  • Олег Хмара b07bd21f
    Дебільні порохоботи живуть у своїй альтернативній реальності.
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