Члени ЄС самостійно вирішуватимуть, чи визнавати їм цифрові COVID-сертифікати України, - Кулеба

Країни-члени ЄС будуть самостійно вирішувати, чи визнавати їм українські цифрові COVID-сертифікати. Сьогоднішня рекомендація Єврокомісії не має зобов'язального характеру.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, рекомендація від Єврокомісії повинна спростити подорожі для українців до країн-членів Європейського союзу. Втім, кожна країна повинна буде самостійно вирішувати, чи визнавати їй цифрові COVID-сертифікати України.

"МЗС України нагадує, що рішення Єврокомісії не має зобов’язуючого характеру. Питання кого і на яких умовах впускати залишається виключно в компетенції самих держав-членів ЄС", - зазначає пресслужба.

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