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В'їзд у Росію хочуть заборонити "русофобам" і "нацистським недобиткам"

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В'їзд у Росію хочуть заборонити "русофобам" і "нацистським недобиткам"
"Єдина Росія" підготувала поправки до закону "Про порядок виїзду з РФ і в'їзду в РФ", що забороняють "русофобам" в'їзд в країну.

Про це повідомив у Telegram депутат Держдуми Олександр Хінштейн, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, таке рішення прийнято у зв'язку з "останніми обурливими випадками прояву відвертої русофобії на пострадянському просторі".

"Позиція "Єдиної Росії" гранично проста: для русофобів і нацистських недобитків - двері в країну повинні бути щільно закриті", - заявив він.

МВС РФ, як стверджує депутат, повністю підтримує цю ініціативу.

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В'їзд пропонується заборонити іноземцям та особам без громадянства, які:

  • викликають ненависть, ворожнечу, принижують людей за національною, расовою, релігійною, мовною ознакою;
  • ображають пам'ять захисників Вітчизни, принижують честь і гідність ветеранів Великої Вітчизняної війни, оскверняють символи військової слави Росії, знищують (пошкоджують) військові поховання;
  • поширюють завідомо неправдиві відомості про діяльність СРСР в роки Великої Вітчизняної війни, про ветеранів ВВВ, демонструють, виготовляють нацистську або екстремістську атрибутику;
  • заперечують факти, встановлені вироком Нюрнберзького трибуналу, і схвалюють злочини нацистів.

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Топ коментарі

  • Alex Walewski 08494ca1
    правильно! нечего Украинцам ездить в это дерьмо....
  • Evro7
    Какая жаль, не видать мне красот рязанских помоек
  • stanislav vaisman
    Не очень то и хотелось.
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