В'їзд у Росію хочуть заборонити "русофобам" і "нацистським недобиткам"
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"Єдина Росія" підготувала поправки до закону "Про порядок виїзду з РФ і в'їзду в РФ", що забороняють "русофобам" в'їзд в країну.
Про це повідомив у Telegram депутат Держдуми Олександр Хінштейн, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, таке рішення прийнято у зв'язку з "останніми обурливими випадками прояву відвертої русофобії на пострадянському просторі".
"Позиція "Єдиної Росії" гранично проста: для русофобів і нацистських недобитків - двері в країну повинні бути щільно закриті", - заявив він.
МВС РФ, як стверджує депутат, повністю підтримує цю ініціативу.
В'їзд пропонується заборонити іноземцям та особам без громадянства, які:
- викликають ненависть, ворожнечу, принижують людей за національною, расовою, релігійною, мовною ознакою;
- ображають пам'ять захисників Вітчизни, принижують честь і гідність ветеранів Великої Вітчизняної війни, оскверняють символи військової слави Росії, знищують (пошкоджують) військові поховання;
- поширюють завідомо неправдиві відомості про діяльність СРСР в роки Великої Вітчизняної війни, про ветеранів ВВВ, демонструють, виготовляють нацистську або екстремістську атрибутику;
- заперечують факти, встановлені вироком Нюрнберзького трибуналу, і схвалюють злочини нацистів.