МОЗ наказало місцевій владі посилити контроль за дотриманням протиепідемічних заходів: ми бачимо зростання захворюваності, - Ляшко
Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я в четвер, передає Цензор.НЕТ.
Відповідний лист МОЗ направило головам обласних та Київської міської державних адміністрації, керівникам обласних структурних підрозділів з питань охорони здоров’я, Національної поліції України, Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів.
"Зараз ситуація із коронавірусною хворобою в Україні контрольована, але ми бачимо тенденцію до зростання і маємо розуміти, що не час розслаблятися. Перемогти епідемію можна, лише докладаючи спільних зусиль", — наголосив Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
Відомство зазначило, що громадяни повинні дотримуватися протиепідемічних обмежень, зокрема носити маски, дотримуватися фізичної дистанції, вимог щодо кількості пасажирів в громадському транспорті, а особи, які підлягають режиму самоізоляції, повинні дотримуватися і цього заходу.