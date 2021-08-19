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МОЗ наказало місцевій владі посилити контроль за дотриманням протиепідемічних заходів: ми бачимо зростання захворюваності, - Ляшко

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МОЗ наказало місцевій владі посилити контроль за дотриманням протиепідемічних заходів: ми бачимо зростання захворюваності, - Ляшко
У всіх регіонах України посилять контроль за дотриманням протиепідемічних заходів для стримування поширення COVID-19.

Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я в четвер, передає Цензор.НЕТ.

Відповідний лист МОЗ направило головам обласних та Київської міської державних адміністрації, керівникам обласних структурних підрозділів з питань охорони здоров’я, Національної поліції України, Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів.

"Зараз ситуація із коронавірусною хворобою в Україні контрольована, але ми бачимо тенденцію до зростання і маємо розуміти, що не час розслаблятися. Перемогти епідемію можна, лише докладаючи спільних зусиль", — наголосив Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Відомство зазначило, що громадяни повинні дотримуватися протиепідемічних обмежень, зокрема носити маски, дотримуватися фізичної дистанції, вимог щодо кількості пасажирів в громадському транспорті, а особи, які підлягають режиму самоізоляції, повинні дотримуватися і цього заходу.

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Я знаю что вы там видите Минздрав приказал местным властям усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мер: мы видим рост заболеваемости, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2932
    Минздрав приказал местным властям усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мер: мы видим рост заболеваемости, - Ляшко - Цензор.НЕТ 704
  • а ес c5e83b5a
    Так все контрольные функции не у местного самоуправления, а у исполнительной власти.. Там и полиция и держспоживслужба и держпраци. Ребята не перекладывайте свои обязанности на других. Кстати и штрафы тоже идут не в местные бюджеты , в Державный.
  • Михаил 9b8cd9a5
    Минздрав ПНХ ! Вы не знали что после курортного сезона будет рост заболеваемости?
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