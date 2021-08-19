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Таліби оголосили Ісламський емірат Афганістан

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Таліби оголосили Ісламський емірат Афганістан
Члени радикального руху "Талібан", які захопили владу в Афганістані, проголосили утворення Ісламського емірату Афганістан.

Про це заявив представник "Талібану" Забіхулла Муджахід, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Ця заява зроблена в 102-гу річницю незалежності Афганістану від Британської імперії.

Муджахід зазначив, що "Талібан" хоче "хороших дипломатичних і торговельних відносин з усіма країнами".

Рух використовував назву "Ісламський емірат Афганістан" під час свого попереднього правління в період з 1996 по 2001 рік.

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Топ коментарі

  • Mora Zfayfer
    Таліби оголосили Ісламський емірат Афганістан - Цензор.НЕТ 7395
  • Перехватчик
    Таліби оголосили Ісламський емірат Афганістан - Цензор.НЕТ 5331
  • Igor L
    До російського терористичного емірату куйлостан додався терористичний емірат Афганістан, який без міжнародної підтримки і грошей МВФ швидко стане концтабором в якому почнеться голод та епідемії, вбивства, насилля та диктатура тероризму. Все це призведе до масової міграції більшості з 33 млн. населення Афганістану в сусідні країни.
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