Новини • Захоплення влади в Афганістані

НАТО і ЄС координують дії для евакуації з Афганістану, - Столтенберг

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НАТО і ЄС координують дії для евакуації з Афганістану, - Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про тісну взаємодію Північноатлантичного альянсу з Європейським Союзом з питання про евакуацію людей з Афганістану, де до влади прийшло радикальне угруповання "Талібан".

"Розмовляв з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і головою Європейської ради Шарлем Мішелем про ситуацію в Афганістані. НАТО продовжує тісно співпрацювати з ЄС і рештою міжнародної спільноти для координації і полегшення евакуації", - зазначив Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Раніше він оголосив про скликання "позачергової віртуальної наради міністрів закордонних справ НАТО" 20 серпня з метою "продовжити нашу тісну координацію і обговорити наш спільний підхід до Афганістану".

Минулого вівторка генсек НАТО заявив, що альянс "буде продовжувати працювати для того, щоб стабілізувати обстановку в Афганістані, зважаючи на багато причин, в тому числі, щоб запобігти потокам біженців у Європу".

Також читайте: Таліби оголосили Ісламський емірат Афганістан

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Топ коментарі

  • Чинганчгук
    та нет - пора делать Ядерное Украинское Оружие
  • govtva
    А куда драпанула их туземная армия? Это сколько же оружия талибам на халяву привалило? НАТО и ЕС координируют действия для эвакуации из Афганистана, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 9819
  • Игокович
    "Облегчение эвакуации". А будет порка генералов, разведчиков и аналитиков, поставляющие лживую информацию политикам?
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