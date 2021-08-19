Саакашвілі: закон про спрощення приєднання до електромереж знімає перепони на шляху до розвитку бізнесу та економіки

Голова виконкому Національного комітету реформ Міхеіл Саакашвілі вважає, що закон №5009 суттєво полегшить життя бізнесу.

Про це він написав у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це закон, який ми ініціювали разом з комітетом Верховної Ради з енергетики та енергокомпаніями. Він істотно полегшує підключення до електроенергії для всіх бізнесів, спрощує процедури, здешевлює саме підключення і взагалі знімає перепони на шляху до розвитку бізнесу і економіки", - зазначив Саакашвілі.

Він також подякував усім, хто допомагав реалізувати цю реформу.

Нагадаємо, раніше закон про спрощення приєднання до електромереж для бізнесу підписав президент Володимир Зеленський.

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