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Саакашвілі: закон про спрощення приєднання до електромереж знімає перепони на шляху до розвитку бізнесу та економіки

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Саакашвілі: закон про спрощення приєднання до електромереж знімає перепони на шляху до розвитку бізнесу та економіки
Голова виконкому Національного комітету реформ Міхеіл Саакашвілі вважає, що закон №5009 суттєво полегшить життя бізнесу.

Про це він написав у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це закон, який ми ініціювали разом з комітетом Верховної Ради з енергетики та енергокомпаніями. Він істотно полегшує підключення до електроенергії для всіх бізнесів, спрощує процедури, здешевлює саме підключення і взагалі знімає перепони на шляху до розвитку бізнесу і економіки", - зазначив Саакашвілі.

Він також подякував усім, хто допомагав реалізувати цю реформу.

Нагадаємо, раніше закон про спрощення приєднання до електромереж для бізнесу підписав президент Володимир Зеленський.

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Саакашвілі: закон про спрощення приєднання до електромереж знімає перепони на шляху до розвитку бізнесу та економіки 01

Топ коментарі

  • Прощай немытая раССея
    Саакашвили: закон об упрощении присоединения к электросетям снимает препоны на пути к развитию бизнеса и экономики - Цензор.НЕТ 4097
  • Bogdan_
    как там "реформы за 70 дней" поживают? Кстати! Есть ещё одна праздничная дата.
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  • Maxim Ak-Murza
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