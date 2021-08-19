Захисник України загинув на Донбасі, з початку доби - 6 обстрілів, - ООС

Російські найманці в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі з початку поточної доби, 19 серпня, 6 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє штаб ООС, інформує Цензор.НЕТ.

"В результаті обстрілу один військовослужбовець дістав вогнепальне поранення, несумісне з життям", - сказано в повідомленні.

У напрямку Новоолександрівки російські найманці вели вогонь зі стрілецької зброї. Під Кримським застосовувалися міномети калібру 120 мм, в районі Нью-Йорка - станкові протитанкові гранатомети.

Поблизу Невельського найманці застосували станкові протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю, під Красногорівкою - станкові протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети.

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Крім того, в Луганській області зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Підрозділи ОС відкривали вогонь у відповідь.